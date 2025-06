Anunci urgent del Meteocat per les pluges de dimecres: Les 6 comarques en risc

Catalunya torna a mirar al cel amb preocupació. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat aquest dimarts un avís urgent davant la previsió de pluges intenses que podrien descarregar-se amb força durant la jornada de dimecres. Tot i que el fenomen serà breu, podria tenir conseqüències importants en diverses zones.

Les autoritats demanen màxima prudència en els desplaçaments i extremar la precaució en activitats a l'aire lliure. El risc, tot i que no és extrem, es considera significatiu per la intensitat de les precipitacions en molt poc temps.

Un episodi curt però potencialment perillós

L'avís fa referència a un fenomen puntual, però d'intensitat considerable. Segons les dades del Meteocat, les pluges podrien superar el llindar dels 20 mm en només 30 minuts, una xifra que, si es concentra en zones urbanes o amb problemes de drenatge, pot generar inundacions localitzades i acumulació ràpida d'aigua a les calçades.

Tot i que no s'espera que sigui un episodi prolongat, sí que es considera prou rellevant com per activar el nivell 1 de perill a l'escala de 6 nivells del Meteocat (sent 6 el màxim). És a dir, un avís preventiu que no s'ha de prendre a la lleugera, sobretot en àrees sensibles.

La franja horària més crítica: de 14:00 a 20:00

El moment més delicat se centrarà entre les 14:00 i les 20:00 hores de dimecres. És durant aquesta finestra de sis hores quan es preveu que els núvols descarreguin amb més força. Aquest tipus de tempestes són típiques de la transició entre estacions i poden generar un gran impacte si coincideixen amb zones densament poblades.

El Meteocat ha recordat que aquests episodis poden anar acompanyats de ratxes de vent, activitat elèctrica i, en alguns casos, calamarsa. Per això recomana evitar circular per zones inundables, no creuar rieres ni barrancs, i mantenir-se informat a través dels canals oficials.

No totes les comarques estan en risc

L'avís no afecta tota Catalunya. De fet, gran part del territori romandrà al marge del fenomen, que se centrarà al nord-est, on el relleu muntanyós i la proximitat al mar poden afavorir el desenvolupament de ruixats intensos.

Això sí, les comarques afectades podrien experimentar pluges sobtades que alterin la circulació, afectin camins rurals o provoquin desbordaments de petits cursos d'aigua. Es recomana especial atenció a les persones que visquin en zones properes a rieres, torrents o en àrees agrícoles sense bona canalització.

Recomanacions bàsiques davant pluges intenses

Protecció Civil i el Meteocat insisteixen a seguir unes pautes bàsiques davant episodis com aquest. En primer lloc, no deixar el cotxe aparcat en zones baixes, evitar desplaçaments innecessaris durant la franja horària de més risc, i no creuar passos subterranis ni ponts si hi ha acumulació d'aigua.

També s'aconsella revisar desaigües i canals als habitatges, especialment en cases unifamiliars o masies. Els episodis de pluja intensa poden ser traïdors i generar problemes en pocs minuts si no es prenen precaucions bàsiques.

Les sis comarques sota vigilància

Fins aquest punt, el Meteocat ha mantingut un perfil molt prudent, sense alarmar en excés. Però l'actualització de l'avís aquest dimarts a la tarda ha deixat clar on se centrarà el risc més gran.

Les sis comarques que estaran en risc per pluges intenses aquest dimecres són: Alt Empordà, Baix Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa, Ripollès i Gironès. Totes elles ubicades al nord-est de Catalunya, amb presència de serralades, valls i zones especialment vulnerables a precipitacions sobtades.

La recomanació és clara: si vius en alguna d'aquestes comarques o tens previst desplaçar-t'hi, extrema la precaució. El fenomen pot ser breu, però les seves conseqüències, si se subestima, poden ser molt més duradores.