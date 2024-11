La polèmica publicitat de Cacaolat: 'En català era...'

Cacaolat és una marca històrica a Catalunya i una de les més estimades pels consumidors locals. Fundada el 1933, el seu icònic batut de cacau s'ha convertit en un símbol de tradició i sabor.

Tot i que ha expandit la seva presència fora de Catalunya, el producte continua sent un emblema català, amb un vincle molt especial amb la seva terra d'origen. La relació de Cacaolat amb els consumidors catalans ha estat sempre molt sòlida, i molts la veuen com una marca que representa els valors i les tradicions locals.

Protagonistes d'una polèmica

Recentment, però, Cacaolat ha protagonitzat una polèmica a les xarxes socials que ha generat debat. En un tuit publicat pel compte de la marca, el text promocional estava en castellà, cosa que no va asseure bé alguns usuaris.

Un dels tuits que més reaccions va provocar va ser un usuari que qüestionava per què no es va fer la publicitat en català. "Per què publicitar-ho en català i col·laborar amb una empresa de torrons catalana era molt difícil, no?" va escriure l'usuari @FelicianuAquell. Encoratjant a comprar productes en altres botigues locals, com BonPreu, que sí que prioritzen l'ús del català.

La piulada de l'usuari va provocar una discussió sobre el paper de les marques en la promoció de la llengua catalana. Cacaolat, amb seu a Barcelona i tan estretament vinculada a la cultura catalana, va ser qüestionada per no prioritzar l'idioma local a les xarxes socials. La polèmica es va intensificar degut a la percepció que les grans marques catalanes tenen una responsabilitat a preservar i promoure el català.

La responsabilitat de les empreses

Aquest incident ha tornat a posar sobre la taula la importància de la llengua catalana a la publicitat i la comunicació d'empreses amb les seves arrels a Catalunya.

| ACN

En un moment en què el català enfronta molts problemes per mantenir-se present en molts àmbits, la implicació de les grans marques és vista com a totalment fonamental. Per als consumidors, no és només un tema lingüístic, sinó identitat i pertinença cultural.

La cultura i la llengua catalana són elements clau de la identitat de Catalunya. Les empreses amb una connexió històrica amb el país, com Cacaolat, poden jugar un rol essencial en la seva preservació.

En utilitzar el català en les comunicacions, aquestes empreses demostren un compromís amb el seu origen i reafirmen el seu vincle amb la comunitat local. En un context en què el català està en risc de perdre visibilitat, especialment entre els joves, el suport de les marques és crucial.

Molts consumidors consideren que les empreses catalanes haurien de ser líders a la promoció de la llengua catalana. Que una marca utilitzi el català a les seves xarxes socials o en campanyes no només és una qüestió d'idioma, sinó també de suport a la cultura local. Aquesta acció és vista com un signe de respecte i connexió amb els seus clients i amb la terra que ha estat testimoni del seu creixement i èxit.