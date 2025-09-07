Jorge Rey posa data a l'arribada de les temperatures baixes: 'Vents freds del nord'

La meteorologia a Espanya entra en setmanes de transició i, des de fa diversos dies, s'està vivint una inestabilitat atmosfèrica. Després d'un estiu llarg i calorós, els models apunten a canvis que condicionaran la previsió del temps. És aquí on el burgalès Jorge Rey ha fet un pronòstic per als pròxims mesos que genera preocupació.
El jove ha explicat de manera clara i breu el que s'acosta i per a què hem d'estar preparats. El missatge és clar: les oscil·lacions tèrmiques seguiran, però hi ha una finestra per als descensos. La clau estarà en la direcció del vent i en l'arribada de fronts.
Calendari de canvis: setembre i octubre
La notícia es concreta amb un calendari clar i una veu coneguda. El jove pronosticador Jorge Rey resumeix fases i ubica els episodis probables. Al setembre preveu entrades de borrasques al voltant dels dies 8 i 18, en què hi haurà tempestes i un descens notable de les temperatures.
Les pluges es podran prolongar al nord i a l'est peninsular, amb continuïtat. En canvi, la segona quinzena de setembre tendirà a estabilitzar-se. Aquest gir afavorirà repunts tèrmics al centre i al sud, amb tardes càlides.
Octubre, per la seva banda, començarà amb fregaments atlàntics al Cantàbric. Cap al Pilar es mouran borrasques amb vents del sud i tempestes a l'oest. A més, cap al dia 24 creixerà l'activitat a la meitat sud-oest.
Novembre: “Vents freds del nord”
Jorge Rey fixa el punt d'inflexió a l'inici de novembre. “Vents freds del nord”, anticipa, imposaran un descens més clar al terç nord. La irrupció serà dèbil al principi, però més notòria al Cantàbric i a zones de muntanya.
El jove no descarta una DANA arribant al Mediterrani. A la segona quinzena de novembre, nous fronts atlàntics fregaran la península fins als dies 22 i 23. Hi haurà precipitacions al nord-oest i a sistemes muntanyosos.
Fins i tot, assenyala, es podrien donar nevades i glaçades de matinada. L'enfredoriment serà més sensible a Galícia, la Meseta nord i els Pirineus.
🔴Un Fenómeno NO VISTO en Años IMPACTA la Predicción del OTOÑO 2025 | Tendencia Cabañuelas
Desembre: anticicló, boires i gir atlàntic
Desembre arribarà amb dorsal africana reforçada i domini anticiclònic. El resultat seran boires i glaçades, amb dies suaus fora d'aquests bancs. La vall del Duero, amb ciutats com Valladolid, podrà presentar boires persistents.
Des del dia 18 el patró canviarà amb entrada de vent atlàntic. Augmentarà la humitat al nord i al Llevant, sobretot al Llevant nord. Veurem inestabilitat abans de Nadal i una breu treva el mateix dia, així el temps tendirà a estabilitzar-se al límit del canvi d'any.
El jove ha lliurat tots aquests pronòstics basats en el seu conegut mètode de les 'cabanyoles' i ho ha publicat a totes les seves xarxes. Caldrà estar atents als canvis que s'acosten i a nous pronòstics.