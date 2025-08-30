Jorge Rey s’avança a l’AEMET i alerta del que vindrà a la península aquesta tardor

La tardor sempre porta canvis importants en el temps, però aquest 2025 promet ser especialment peculiar. Encara que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) encara no ha ofert previsions detallades, Jorge Rey ja ho ha fet. El jove meteoròleg s'avança amb pronòstics que no passen desapercebuts.
Cada any, les estacions porten nous pronòstics i, des dels esdeveniments de la tardor anterior, l'atenció ha augmentat. Des de l'agricultura fins al turisme, moltes activitats es veuen afectades per les condicions climàtiques que acompanyen aquesta època de transició.
Setembre arrenca amb contrastos marcats
El jove meteoròleg Jorge Rey ja ha compartit la seva previsió, avançant-se fins i tot a l'AEMET. Segons els seus càlculs, setembre començarà amb temperatures agradables i vents del sud. Tanmateix, poc després arribaran les primeres borrasques que afectaran el nord i el centre peninsular.
Per als dies 7 i 8, aquestes tempestes es generalitzaran a tot Espanya, provocant descensos tèrmics notables. El nord i l'est seran les zones més afectades per aquestes inestabilitats prolongades. En canvi, l'atmosfera tendirà a estabilitzar-se al sud i al centre durant la segona meitat del mes.
🔴Un Fenómeno NO VISTO en Años IMPACTA la Predicción del OTOÑO 2025 | Tendencia Cabañuelas
Això generarà una pujada progressiva de les temperatures, que podrien mantenir-se per sobre del que és habitual per a l'època. El patró climàtic neutre al Pacífic contribuirà al fet que no es presentin fenòmens extrems ni freds ni calorosos.
Un octubre més amable, amb calor i menys pluges
Octubre començarà amb alguns fronts atlàntics fregant la Península, però l'ambient serà sec i una mica més càlid. Al voltant del pont del Pilar, el vent del sud podria elevar les temperatures a l'oest peninsular. Aquesta situació també afavoriria tempestes localitzades, tot i que sense acumulacions excessives.
La primera quinzena de novembre es caracteritzarà per l'arribada de borrasques febles des del nord, que afectaran principalment Galícia, la cornisa cantàbrica i el Mediterrani. Fins i tot podria formar-se una DANA puntual que afecti el Llevant.
Durant la segona quinzena, es preveu l'entrada de nous fronts atlàntics amb precipitacions entre els dies 22 i 23. En zones muntanyoses del nord ja podrien registrar-se les primeres nevades, amb glaçades a cotes altes.
Aquest Nadal estarà amb calma
Desembre començarà amb una dorsal africana que portarà dies agradables, tot i que amb boires i glaçades nocturnes. Valladolid i el seu entorn podrien registrar bancs de boira persistents. A partir del dia 18, l'Atlàntic guanyarà protagonisme amb més humitat al nord i llevant.
Abans de Nadal arribarà una certa estabilitat, el temps de pluja i borrasques donarà una treva per gaudir. Això es mantindria només fins a Cap d'Any, perquè al gener noves borrasques sorprendran des del nord.