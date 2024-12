L'enganyifa de l'acord de Netflix al descobert: La pel·lícula censurada

ERC es vanta constantment que els seus acords amb el Gobierno de Pedro Sánchez no són gratuïts. Que no paguen per avançat diuen. Que el suport de legislatura incloïa pactes per blindar l'ús del català i per avançar en l'autogovern. Fa temps d'això. I hem vist poques novetats (o cap). Per començar, l'augment del català a Netflix i altres plataformes digitals, ha quedat clar que era una enganyifa.

L'acord entre ERC i el Govern del PSOE incloïa mesures per fomentar continguts en llengües cooficials com el català. Aquest acord buscava garantir una presència significativa del català, el basc i el gallec a les plataformes de streaming. Plataformes com Netflix, HBO i Amazon Prime Video haurien d'incrementar els seus continguts en aquestes llengües segons el pacte.

Un dels punts destacats era crear incentius perquè les plataformes augmentessin el percentatge de continguts en llengües cooficials i, per tant, en català. No obstant això, el cas recent de la pel·lícula Barbie ha generat polèmica. La producció, que va ser un gran èxit a Catalunya, es va estrenar doblada al català als cinemes. Va aconseguir més de 40.000 espectadors, però no s'ha inclòs en català al catàleg de Netflix Espanya.

Crítiques a les xarxes socials

La manca de la versió catalana de Barbie a Netflix ha generat indignació a les xarxes socials. La comunitat defensora del català s'ha mobilitzat amb força. A la piulada, deixen clar que Barbie no ha estat traduïda a la nostra llengua a Netflix.

Queda clar que, una vegada més, Pedro Sánchez ha aixecat la camisa als partits processistes, que continuen apuntalant l'executiu sota el pretext que un govern format pel Partido Popular i VOX seria molt pitjor.

Altres fan broma i asseguren que continguts així val més que no siguin traduïts. Reconeixen que no la van veure en català als cinemes i que no la veurien en català a la televisió.

La importància dels continguts en català

El doblatge i la subtitulació en català són claus per preservar l'ús de la llengua en la cultura i els mitjans. És una llengua parlada per 10 milions de persones i en quatre països diferents. L'absència de contingut en català en plataformes digitals evidencia els atacs constants que pateix Catalunya i els catalans.

Els usuaris i associacions culturals catalanes continuen pressionant perquè Netflix i altres plataformes incloguin més contingut en català. Amb el Gobierno d'Espanya i els partits processistes pel mig, es fa difícil pensar que hi haurà un canvi a curt termini.