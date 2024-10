L'increïble gest d'un ciutadà ajudant durant la DANA: 'M'agradaria que...'

La DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que ha fuetejat el País Valencià ha deixat un saldo devastador: 95 morts i centenars de desapareguts en què ja és considerada la pitjor gota freda del segle a la regió. Les pluges torrencials i les inundacions han sumit al caos diverses localitats, deixant darrere seu un rastre de destrucció i angoixa. Mentre els equips de rescat treballen incansablement en la recerca de desapareguts, la població s'ha mobilitzat per ajudar tant com sigui possible, en una mostra commovedora de solidaritat.

Entre les moltes iniciatives, destaca la proposta d'un empresari de Navarrés, propietari d'una empresa de caiacs, que ha ofert tot el seu equip als serveis de rescat. "Tenim gairebé 30 caiacs, una llanxa pneumàtica amb motor, i armilles salvavides", va expressar en un missatge en què posava a disposició el seu material de manera altruista. El seu objectiu és que els equips de rescat sàpiguen que a Navarrés compten amb recursos addicionals per facilitar la feina de casa en àrees de difícil accés. L'empresari va compartir el seu número de telèfon, oferint el seu suport a qualsevol persona o entitat que hi pugui coordinar per fer ús del seu equip.

L'oferta d'aquest empresari no és l'única mostra de generositat. A diferents parts de València, ciutadans i empreses han posat a disposició els seus recursos i temps per col·laborar en les tasques de rescat i ajuda als damnificats. Des de vivendes ofertes com a refugi temporal, fins a voluntaris que ajuden a distribuir aliments i roba, el suport de la ciutadania ha estat fonamental per atendre les necessitats immediates enmig d'aquesta emergència.

Dia important en la cerca de desapareguts

Els cossos de rescat, conformats per bombers, policies, l'UME i equips de Protecció Civil, enfronten una tasca àrdua a causa de la magnitud de les inundacions. Les condicions climàtiques, que han dificultat l'accés a certes zones, han alentit els operatius, però el suport ciutadà ha facilitat l'arribada de recursos i ha alleujat, en certa mesura, la càrrega sobre aquests equips.

L'esperit d'ajuda comunitària que s'ha desencadenat a la Comunitat Valenciana evidencia la resiliència d'una població que, encara que copejada per la tragèdia, no ha dubtat a unir-se i posar-lo per fer front a les conseqüències d'aquest desastre. Amb 95 morts confirmats, la prioritat continua sent localitzar els desapareguts i garantir la seguretat de tots els afectats, mentre les autoritats i la societat civil treballen de la mà en un esforç conjunt.

Aquest tipus de catàstrofes naturals recorden la vulnerabilitat humana davant les forces de la natura, però també treuen la llum el millor de les persones en moments crítics. L'oferta d'ajuda de l'empresari de Navarrés és un exemple de com, en temps de necessitat, la solidaritat pot ser el recurs més valuós per superar els moments més difícils.