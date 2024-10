L'avís dels Mossos per un rumor fals que circula per la DANA

En les últimes setmanes, la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) ha deixat un rastre devastador a diverses zones de l'est d'Espanya, particularment a la Comunitat Valenciana i Albacete. Les intenses pluges i tempestes han causat greus accidents, desenes de víctimes mortals i una gran quantitat de danys materials, amb inundacions que han afectat habitatges, infraestructures i propietats a nombroses localitats d'aquesta zona.

A mesura que la DANA avançava cap al nord, part de la tempesta va arribar fins a Catalunya i ha generat una alerta a la població davant la possibilitat de pluges intenses i noves complicacions meteorològiques. En aquest context d'alerta i preocupació, ha començat a circular a les xarxes socials una notícia falsa que afirma que la Generalitat de Catalunya havia decidit cancel·lar tots els esdeveniments previstos per al 31 d'octubre, dia de la festivitat de Halloween o de la Castanyada i també en plenes festes a Girona.

Segons el missatge, suposadament publicat per la Generalitat, s'haurien tancat discoteques, cancel·lat activitats públiques i prohibit la celebració de qualsevol esdeveniment relacionat amb Halloween per evitar possibles riscos davant del temporal. Especialment parla de la zona del Baix Llobregat.

| ACN

Desmentiment dels Mossos d'Esquadra

Davant la circulació d'aquesta informació, els Mossos d'Esquadra hi han intervingut per desmentir el missatge i advertir la ciutadania sobre la falsedat del comunicat. A través del perfil oficial a Twitter, la policia catalana ha aclarit que la Generalitat no ha cancel·lat cap acte previst per a la nit del 31 d'octubre, i que el suposat comunicat que s'ha viralitzat és una falsificació que utilitza de manera indeguda el logotip i estil de la Generalitat per donar aparença d'oficialitat.

Els Mossos recorden la importància de verificar la informació abans de compartir-la i de consultar sempre fonts oficials per evitar la propagació de notícies falses que puguin generar confusió o alarma innecessària.

La importància de la informació verificada en situacions d'emergència

És inadmissible que en un moment d'incertesa i preocupació alguns intentin difondre rumors i informació falsa per tal de provocar més alarma de la necessària i complicar la feina dels serveis d'emergència.

Copiar el logotip de la Generalitat es pot considerar un delicte de falsificació documental, de manera que els Mossos d'Esquadra investigaran qui està darrere de la mentida i el Govern no descarta prendre mesures legals contra els responsables.