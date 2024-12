Avís d'última hora del Meteocat: 3 comarques amb risc molt alt per neu dilluns

La neu ha marcat aquest pont de desembre al terç nord de Catalunya. Al llarg del cap de setmana s'han produït nevades importants, però això no s'acaba aquí; la situació continuarà complicada durant dilluns. Les previsions apunten a més acumulacions significatives a cotes altes, amb una alerta meteorològica que preocupa tant a autoritats com la població de les zones afectades.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de risc molt alt, situant tres comarques en nivell d'alerta 4 sobre 6. Aquest nivell indica una probabilitat alta de nevades intenses que poden superar els 30 centímetres a cotes superiors a 900 metres. Les comarques afectades són la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà. Aquestes zones podrien experimentar les acumulacions de neu més grans a tot el territori.

Estar a nivell d'alerta 4 sobre 6 implica un risc significatiu per a les activitats diàries i el trànsit. Aquest nivell adverteix sobre condicions meteorològiques severes que podrien afectar tant les infraestructures com les comunicacions. En aquestes comarques, és probable que es produeixin talls de carreteres i dificultats per accedir a pobles i zones rurals. Les autoritats locals ja han desplegat dispositius per garantir la seguretat dels habitants i dels turistes.

El Meteocat també ha assenyalat que les nevades estaran acompanyades de temperatures baixes i vents moderats, cosa que podria complicar encara més la visibilitat. Aquest fenomen afecta especialment els desplaçaments per carretera, on es recomana circular amb cadenes o pneumàtics dhivern. En cas de no comptar amb aquests equipaments, els vehicles podrien quedar immobilitzats a punts crítics.

Dilluns, de més a menys

A nivell local, els serveis d'emergència i protecció civil estan treballant per minimitzar els impactes de les nevades. En algunes localitats de les comarques afectades, els ajuntaments han habilitat refugis temporals per als que poguessin quedar aïllats. Les màquines llevaneu estan en constant activitat, però les precipitacions intenses podrien dificultar la feina de casa.

Dilluns s'espera que les nevades siguin més intenses durant la matinada i les primeres hores del dia. A mesura que avanci la jornada, les acumulacions podrien superar els límits habituals, especialment a zones muntanyoses i passos de muntanya clau al Pirineu. Els esquiadors i excursionistes que visitin aquestes àrees han d'extremar les precaucions.

La Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà són zones d'alta muntanya que reben nombrosos visitants durant l'hivern. Tot i això, l'augment de turistes durant el pont ha posat a prova la capacitat de resposta de les autoritats. Aquest avís del Meteocat subratlla la importància d'actuar amb prudència i responsabilitat davant de les adversitats meteorològiques.