Imma Solé (Protección Civil) alerta por el calor: 'El domingo...'

Una advertencia contundente ha puesto en alerta a la población ante un fenómeno meteorológico que alcanzará su máxima intensidad en las próximas horas. Las autoridades han activado todos los protocolos de seguridad y lanzan un llamamiento urgente a la prudencia de los ciudadanos.

Se espera que la jornada dominical marque un punto de inflexión crítico en el actual episodio de altas temperaturas. La situación exige la máxima colaboración para evitar incidentes graves en un contexto de vulnerabilidad extrema.

La subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, ha detallado la gravedad de la situación en una comparecencia este sábado. Advirtió que el domingo será "el peor día" de la intensa ola de calor que azota Cataluña. Las previsiones meteorológicas apuntan a registros que podrían escalar hasta los 44ºC, especialmente en la zona sur de la comunidad.

Solé calificó la jornada como de un nivel de peligrosidad "seis de seis", la máxima escala posible. El calor será generalizado y muy fuerte, acompañado además de noches ecuatoriales que se extenderán más allá del litoral.

Recomendaciones ante un calor extremo

Ante este panorama tan preocupante, Imma Solé ha insistido en la necesidad de adoptar medidas de autoprotección de forma rigurosa. "Debemos tener mucho cuidado de no estar bajo la insolación del sol", ha declarado, pidiendo limitar al máximo las actividades físicas.

Las horas centrales del día, tanto del sábado como del domingo, serán las más complicadas y peligrosas. Hizo un llamamiento específico para asegurar la correcta hidratación de los colectivos más vulnerables. Las personas mayores, los enfermos crónicos y los niños pequeños deben beber agua con frecuencia.

En caso de observar cualquier síntoma de golpe de calor o emergencia médica, la indicación es clara y directa. "Si pensamos que alguien puede necesitar asistencia médica, sobre todo llamemos al 112", ha añadido Solé.

La estrategia para superar el día es evitar la exposición solar, eludir esfuerzos físicos y vigilar constantemente a nuestro entorno. La prevención se convierte en la herramienta más eficaz para proteger la salud de todos los ciudadanos durante este exigente episodio climático.

El riesgo de incendio se dispara

La ola de calor no llega sola, ya que viene acompañada de un notable incremento del riesgo de incendios forestales. La sequedad del terreno, combinada con las temperaturas extremas, crea un cóctel muy peligroso. Para agravar la situación, las previsiones para el domingo incluyen la aparición de viento, un factor que acelera la propagación de las llamas. Por este motivo, se mantienen activas todas las medidas de prevención, como la suspensión de actividades que puedan generar chispas.

Asimismo, se ha procedido al cierre de varios espacios naturales en toda Cataluña como medida de precaución fundamental. Solé explicó que esta decisión persigue un doble objetivo muy importante para la seguridad.

Por un lado, se evita la ignición de fuegos por imprudencias en zonas de alta combustibilidad. Por otro lado, se garantiza que los equipos de emergencia no tengan que desviar recursos en complejas operaciones de rescate. "Los operativos no podrían hacer tareas de extinción, que sería lo más conveniente", afirmó. La colaboración ciudadana al alertar sobre cualquier columna de humo es crucial.

Un respiro a la vista con nuevas precauciones

Aunque el domingo se perfila como el día más duro, los pronósticos ofrecen un horizonte de alivio a corto plazo. Se espera que la intensidad de la ola de calor comience a remitir a partir del lunes de forma progresiva.

El Servei Meteorològic de Catalunya estima que el episodio se restringirá a las comarcas de Ponent durante esa jornada. Será a partir del martes cuando se inicie un cambio de tiempo más significativo, con la llegada de las primeras precipitaciones.