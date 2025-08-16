La calor extrema obliga a tancar 9 espais a Catalunya: els detalls

Tanquen nou espais naturals de Catalunya pel risc alt d'incendi aquest dissabte. Les restriccions s'allargaran fins dilluns, amb diumenge com el dia de màxim perill. Als Agents Rurals els preocupen sobretot les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
La cap de guàrdia del cos, Alicia Bayán, ha explicat que la restricció d'accés a nou massissos és una situació "sense precedents" i es deu a les condicions meteorològiques: temperatures altes, humitat per sota del 30% i vent del nord, a més de l'escassetat de pluges dels últims dies.
Paral·lelament, el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) també ha emès nous avisos de calor molt intensa que empitjoren les previsions anteriors. L'afectació serà generalitzada a tot el país, excepte punts del Pirineu.
Els espais tancats són el Cap de Creus i la Serra de l'Albera a Girona; les Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, la serra de Montsant i les Muntanyes de Prades al Camp de Tarragona; les serres de Cardó - el Boix i Els Ports a l'Ebre i, finalment, el Montsec d'Ares i la serra de Mont-roig a Ponent.
Avui hi ha fins a 126 municipis de 13 comarques on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal, i 128 localitats més de 19 comarques que també estaran en nivell 3, per perill molt alt.
Les mesures han entrat en vigor a partir de les vuit del matí d'aquest dissabte i estaran actives fins a la mitjanit de dilluns a dimarts 19 d'agost. Amb l'activació del nivell 3 del Pla Alfa se suspenen totes les activitats amb risc d'incendi prèviament autoritzades pel Departament d'Agricultura, i el nivell 4 comporta el tancament dels espais naturals, on només poden accedir els veïns.
Els Agents Rurals compten amb altres cossos com els Mossos d'Esquadra o les Agrupacions de Defensa Forestal ADF. Fan una tasca sobretot informativa. Davant d'aquesta situació, els Bombers de la Generalitat també han activat un reforç d'efectius.
Bayán ha remarcat que "no hi ha precedents" de fer un tancament de nou massissos alhora a Catalunya. "Ha estat una feina considerable, mobilitzant molts efectius, modificacions d'horaris i demanant sobretot prudència a tota la població catalana", ha indicat.
Condicions meteorològiques
Durant aquests tres dies s'espera una pujada de temperatures "considerable", ha apuntat Bayán. A més d'una humitat molt baixa, "per sota d'aquest 30% que ens preocupa", ha afegit. També entrada de vent des del nord amb ratxes superiors als 30 km/h, sobretot a la zona de l'Empordà. Aquest episodi tindrà el "punt àlgid" diumenge.
La cap de guàrdia dels Agents Rurals ha destacat que fins ara havien estat "optimistes" a causa de les pluges dels últims mesos, en comparació amb la mateixa època de 2024. Ha assenyalat que si s'eleven les temperatures, la humitat del combustible baixa i, per tant, augmenta el risc d'incendis forestals. En aquest sentit, ha comentat que les pluges han "retardat" la campanya forestal i ha insistit que ara el país ja es troba en "perill".
Els Agents Rurals han fet una crida a la "prudència" per part de la ciutadania, perquè no accedeixin als espais naturals i, en cas de veure una columna de fum, avisin immediatament al telèfon d'emergències, al 112. Protecció Civil també ha demanat "prudència" davant la previsió de temperatures molt altes a tot el país, mantenint en alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per calor molt intensa.
La situació de calor empitjora
Aquest dissabte, el Servei Meteorològic de Catalunya també ha emès nous avisos de calor molt intensa que empitjoren les previsions que hi havia. Durant la jornada d'avui l'afectació de calor molt intensa serà generalitzada a tot Catalunya a partir del migdia i durant tota la tarda, a excepció de punts del Pirineu.
Les comarques més afectades seran les del litoral central i litoral i prelitoral nord. També les comarques del Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre i Montsià.
Per diumenge, a l'afectació de calor molt intensa s'hi sumaran també l'Alt Empordà i el Pla de l'Estany. Pel que fa a la calor nocturna intensa, serà de matinada a les comarques de tot el litoral i prelitoral, amb més afectació a les comarques del litoral. De cara al dilluns vinent s'espera que les temperatures baixin progressivament.