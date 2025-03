Idealista la fa grossa quan els propietaris demanen que el tracte sigui en català

Algunes empreses amb molta presència a Internet tenen actituds profundament contràries a la llengua catalana. Deuen pensar que els aplaudiments seran superiors a les crítiques. Per exemple, en diverses ocasions hem sabut que el portal Tripadvisor, que permet fer ressenyes de restaurants i d'altres punts d'interès, no permet escriure en català.

Ara hem sabut que el portal immobiliari Idealista és contrari a Catalunya i la seva llengua. I no és nou. L'empresa ha eliminat part d'un comentari a una usuària que demanava que l'atenció fos en català. La propietària ho ha explicat a xarxes socials i n'ha aportat les proves.

| Dean Drobot, XCatalunya

La Judit demanava que els potencials compradors o llogaters del seu anunci fossin catalans. Volia poder comunicar-s'hi amb la seva llengua. Una condició com una altra. Igual que si no vols nens o no vols animals. Unes condicions que Idealista sí permet.

En aquest sentit han anat els comentaris. Els usuaris han recordat que als portals immobiliaris s'hi pot destacar que no es permeten animals o mascotes. Si això no és discriminatori, tampoc ho és exigir que l'atenció dels clients sigui en català.

La catalanofòbia d'Idealista no és nova

Els mateixos usuaris de la xarxa social X han recordat un episodi de catalanofòbia que es va viure en el passat. "Idealista es anticatalà! Son els que van empaperar Barcelona amb pegatines, amb la bandera espanyola que no es podien treure. Van pagar quadrilles d’estrangers per posar-les".

Idealista, una empresa dedicada al sector immobiliari

Idealista és una empresa espanyola dedicada principalment al sector immobiliari a través del seu portal en línia. Fundada l'any 2000 pels emprenedors Jesús Encinar, Fernando Encinar i César Oteiza, Idealista s'ha convertit en una plataforma de referència a Espanya per a la compra, venda i lloguer d'habitatges, locals comercials, oficines, terrenys i immobles en general. A més, proporciona informació sobre preus de mercat, assessorament hipotecari i altres serveis relacionats amb el mercat immobiliari.

| Twitter, XCatalunya

La seu principal d'Idealista es troba a Madrid. Des d'allà gestiona tota l'activitat del negoci tant a nivell estatal com internacional, ja que també té presència a Itàlia i Portugal. Idealista ha experimentat un creixement notable durant els últims anys, convertint-se en un dels portals immobiliaris líders al sud d'Europa.

Idealista no ha estat exempta de polèmiques, especialment relacionades amb l'àmbit lingüístic i territorial a Catalunya. En diverses ocasions, usuaris catalans han denunciat públicament a través de les xarxes socials que la plataforma mostrava resistència o manca de sensibilitat envers l'ús del català, com per exemple, en no permetre publicar anuncis en aquesta llengua o no oferir la seva plataforma plenament traduïda al català.