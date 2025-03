Cap de setmana de pluges segons el Meteocat: On afectarà

per Mireia Puig

La primavera arriba marcada per contrastos i canvis sobtats en el cel català. Després de dies relativament estables i assolellats, el temps comença a mostrar senyals de variabilitat. Les prediccions més recents elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja dibuixen un panorama diferent per als pròxims dies. Quines novetats ens esperen i quines zones del territori seran les més afectades?

Inestabilitat creixent des de divendres

Des de divendres al matí es preveu un augment progressiu de la inestabilitat atmosfèrica, especialment perceptible a les comarques de l'oest i sud de Catalunya.

La presència de núvols compactes donarà lloc a les primeres precipitacions de certa consideració, especialment en zones com les Terres de l'Ebre, Lleida i el sud de Tarragona. Encara que aquestes pluges inicialment seran irregulars, localment podrien deixar acumulacions importants.

| Ethan Wu, Pexels, matsilvan, Getty Images, XCatalunya

La situació, segons els mapes meteorològics del Meteocat, es deu a l'aproximació d'un front fred procedent de l'Atlàntic, responsable del descens tèrmic progressiu i de l'increment de la nuvolositat. En aquest sentit, les temperatures començaran a mostrar una lleugera tendència a la baixa des del mateix divendres, encara que els canvis més significatius no arribaran fins més avançat el cap de setmana.

Dissabte, pluges generalitzades

Dissabte serà sens dubte el dia més complicat per a aquells que tinguin plans a l'aire lliure. Segons el Meteocat, el front fred s'intensificarà i afectarà gran part de Catalunya, estenent les pluges cap al centre i nord-est. Comarques com el Barcelonès, Vallès Occidental i Oriental, i la Catalunya Central, incloent Osona i el Bages, experimentaran pluges persistents, algunes acompanyades puntualment de tempestes moderades.

Aquest escenari estarà dominat per un marcat descens tèrmic, especialment perceptible durant la tarda i nit de dissabte. La neu podria tornar a aparèixer a les zones més altes del Pirineu, en cotes relativament baixes per a l'època de l'any, situant-se al voltant dels 1.200 metres.

Diumenge: baixada tèrmica i precipitacions irregulars

Diumenge continuarà marcat per un temps insegur, però la tendència apunta a una lleugera disminució en la intensitat de les pluges.

| Canva

No obstant això, el cel seguirà cobert i hi haurà precipitacions intermitents, especialment al litoral i prelitoral català, afectant principalment zones com el Maresme, Girona i les comarques de l'interior de Barcelona.

La temperatura seguirà baixant, amb valors notablement frescos per ser finals de març. En ciutats com Barcelona, Tarragona o Girona, els termòmetres podrien situar-se entre 5 i 7 graus menys que en dies anteriors, rondant màximes que amb prou feines superaran els 15 graus centígrads.