L'home que obliguen a treballar amb el fort temporal: 'He de...'

El que hem viscut durant aquests darrers dies ho recordarem, malauradament, durant molt de temps. La DANA s'ha endut la vida de gairebé un centenar de persones, ha deixat danys materials irreparables i ha assegut un precedent tràgic que sempre voldrem evitar repetir. I encara que ens hem pogut emocionar amb molts actes de solidaritat, també s'han produït algunes altres situacions que evadeixen sens dubte la humanitat que hauria de prevaler aquests dies tan difícils.

Ja sabem que durant la jornada d'ahir, el fort temporal es va traslladar de València i d'Albacete en direcció al sud-est peninsular, afectant principalment Cadis i Jerez. Tot i que de moment no cal lamentar cap víctima mortal, les inundacions també van ser notòries i la perillositat irradiava els carrers. Les autoritats van recomanar als habitants quedar-se protegits a casa seva i evitar els desPíaçaments cap a localitats properes als rius.

Però algunes persones no han pogut seguir al peu de la lletra aquestes recomanacions, no per decisió pròpia, sinó perquè fer-ho hauria suposat perdre la feina. Un exemple és l'usuari de Twitter @soyzell, que va relatar el testimoni en una publicació a través d'aquesta xarxa social. "M'obliguen a anar a treballar. No ho puc lluitar més. Això és ara mateix Jerez. He d'anar fins a Chiclana que està en risc perquè es desbordi el riu que hi passa. Tinc realment por", relatava.

Poca solidaritat empresarial

En aquests casos, és evident que hauria de prevaler per damunt de tot la seguretat ciutadana. Tot i això, algunes persones s'han vist forçades a desplaçar-se en condicions realment perilloses per obligació de les empreses, algunes de les quals no ha tingut en compte la gravetat de l'assumpte. Altres usuaris li aconsellaven a @soyzell que no acudís a la feina: "Prefereixo perdre la feina a la vida, truca i digues que estàs dolent, refredat, baixa d'una setmana al metge i ja", responien.

Però, de vegades, les coses no són tan senzilles. "Si fos tan fàcil ho faria, no puc perdre la feina de cap manera", sentenciava aquest usuari. No obstant això, la llei l'hauria emparat si hagués determinat seguir aquest camí de rebel·lia. En concret, ho fa larticle 21 apartats 2 i 4 de la Llei 31/1995.

Aquest article estableix que els treballadors tenen dret a interrompre la seva activitat i abandonar el lloc de treball si perceben un risc greu i imminent per a la salut. Si l'ocupador no pren les mesures necessàries per garantir la seguretat, els representants dels empleats poden decidir paralitzar l'activitat. Aquesta decisió es notificarà a l'empresa i a l'autoritat laboral, que l'haurà de ratificar en 24 hores. Els treballadors no poden ser sancionats per aquestes mesures, excepte en casos de mala fe o negligència greu.