Surt a la llum el passat ocult d'Ada Colau

per Sergi Guillén

Ada Colau ha estat una de les figures més rellevants de la política espanyola a la darrera dècada. Com a alcaldessa de Barcelona, ha liderat la ciutat en dos mandats consecutius. Tot i que no sense polèmiques i crítiques per la seva gestió de l'habitatge i les seves polítiques suposadament enfocades a la justícia social.

Colau va començar la seva trajectòria a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). On es va donar a conèixer per la seva defensa de les persones afectades pels desnonaments, abans de fer el salt a la política institucional.

Actualment segueix involucrada en la política, donant suport a formacions d'esquerra i participant activament en debats públics. Tot i això, recentment han sortit a la llum aspectes menys coneguts del seu passat, gràcies al testimoni del còmic i activista Leo Bassi.

El passat d'Ada Colau com a hostessa de Leo Bassi

Leo Bassi ha revelat un episodi sorprenent de la vida d'Ada Colau, tot mostrant un passat que l'exalcaldessa havia mantingut en un segon pla. Abans de convertir-se en la figura pública que avui tots coneixem, Colau va treballar amb ell a la gira del seu espectacle BassiBus, l'any 2005.

| ACN

Segons Leo Bassi, Ada va formar part d'un grup d'hostesses que col·laboraven en l'organització i la posada en escena del xou, una iniciativa que denunciava la corrupció i l'especulació urbanística. "Ada Colau em va ajudar molt durant la meva etapa del Bassi bus", va explicar el mateix Leo en una entrevista a Rac1.

Aquest treball, encara que completament diferent del que després seria el seu activisme a la PAH. Demostra la implicació primerenca de Colau en activitats de denúncia i la seva connexió amb moviments alternatius.

Durant la gira del BassiBus, l'espectacle recorria carrers de Barcelona i altres ciutats. Cridant l'atenció sobre els problemes socials que després Ada Colau adoptaria com a gran bandera política, encara que el seu enfocament ha estat criticat per ser més retòric que efectiu.

Encara que llavors no tenia el rol de líder que coneixem avui, l'experiència amb Bassi va ser, sens dubte, molt formativa per a l'actual exalcaldessa. La participació de Colau com a hostessa en un espectacle de denúncia cultural reforça la imatge d'una persona que sempre ha estat vinculada a la protesta i la crítica social.

Un passat que connecta amb el present

El fet que Ada Colau treballés com a hostessa en un espectacle de denúncia cultural pot semblar sorprenent. Però també qüestiona la coherència del discurs posterior, ja que alguns crítics assenyalen que les seves accions en la política catalana no sempre reflecteixen aquest esperit de denúncia.

Colau sempre ha mostrat un fort compromís amb les causes socials i una postura ferma contra les injustícies. Ja fos des dels carrers, com a activista de la PAH, o des de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest episodi del seu passat, revelat ara per Leo Bassi, mostra una faceta més del seu caràcter combatiu i del seu interès per les problemàtiques que afecten els més vulnerables.

El BassiBus no era un espectacle qualsevol. En una època en què la corrupció i l'especulació eren temes candents. Bassi i el seu equip, amb Colau inclosa, es dedicaven a recórrer la ciutat per denunciar aquests problemes amb un enfocament humorístic però molt crític.

Ada Colau, per part seva, ja demostrava la seva capacitat per involucrar-se en projectes que anaven més enllà de l'entreteniment i que pretenien despertar consciències sobre temes de gran importància social.