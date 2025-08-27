La Gran Pel·lícula de TV3 del 29 d’agost: Un correu desferma una intriga d’Estat

Un simple correu pot esquerdar governs quan viatja per les bústies equivocades i arriba a temps. Aquesta és l'espurna que encendrà la nit de divendres al prime time català. TV3 reserva el seu aparador de cinema per a una història recent que encara incomoda a molts. La Gran Pel·lícula és el segell que cada divendres competeix amb entreteniment i futbol, sostenint l'agost amb cinema reconeixible.
La programació de divendres
Les audiències del mes confirmen que el cinema continua rendint quan el consum baixa. Aquest context afavoreix una proposta d'intriga política que cerca conversa més enllà del sofà. Les guies de programació assenyalen que divendres 29 TV3 emetrà Secrets d’estat a la franja estel·lar. La pel·lícula començarà a les 22.05 després del Telenotícies vespre, a l'espai habitual del gran cinema.
La història real que impulsa el film
Després, la cadena té previst oferir Un amor, configurant una doble sessió d'alt interès en obert. El relat de Secrets d'estat segueix Katharine Gun, traductora del GCHQ que va filtrar un correu sobre pressions per aprovar la guerra de l'Iraq. Aquell memoràndum descrivia una operació d'espionatge i xantatge a diplomàtics del Consell de Seguretat per forçar una resolució. La filtració va sortir a la premsa i va acabar amb l'activista asseguda al banc dels acusats, sota la Llei de Secrets Oficials britànica.
Keira Knightley lidera el repartiment juntament amb Matt Smith i Ralph Fiennes, en un registre sobri i contingut. La dirigeix Gavin Hood, cineasta que ja va explorar l'ètica militar recent a Eye in the Sky amb notable pols. La combinació de periodisme, tribunals i serveis secrets col·loca el film en la tradició del thriller cívic britànic. La crítica de referència va destacar una interpretació “concentrada i versemblant” de Knightley, subratllant el retrat del cost del whistleblowing.
La crítica de Secrets d'estat
El consens va resumir que, tot i el seu classicisme, la pel·lícula s'eleva per la força de la seva protagonista. La mateixa actriu ha defensat la vigència del cas, per la qual cosa l'emissió arriba amb ressò social garantit. En plataformes de cinèfils abunden ressenyes recents que aplaudeixen el ritme sobri i la claredat del guió. Es repeteixen mencions a la tensió judicial del tercer acte i al carisma de Knightley fora del drama d'època.
No falten veus més fredes que veuen classicisme acadèmic, prova d'un debat que alimenta el visionament televisiu. El cinema de denúncia funciona en un agost de consum irregular, quan els magazins afluixen i manen els hàbits familiars. La cadena ve aprofitant caps de setmana i horari de màxima audiència amb ficció per mantenir lideratge i conversa social. Una trama amb espionatge, celebritats britàniques i la paraula crisi en lletres majúscules reforça el seu potencial davant el públic general.