Gir de 180 graus a TV3 que molt pocs esperaven

per Pol Nadal

Fa anys que TV3 va anticipar un canvi potent als seus informatius. Però pocs imaginaven que, a finals de juliol de 2025, tot quedaria oficialment tancat. La renúncia de Ramon Pellicer va desbloquejar un efecte dominó de novetats que redefineix completament el panorama informatiu català.

La seva sortida, anunciada el 15 de maig, va posar en marxa una transformació que arriba amb renovació de cares, corresponsalies i l’inici de la marca 3CatInfo com a nova plataforma digital.

Canvis en presentadors i corresponsals

Pellicer abandona els caps de setmana dels Telenotícies —després de gairebé tres dècades a la casa— per donar pas a un nou projecte més jove i digital. TV3 aposta per un equip mixt: Anna Garnatxe i Xavi Coral presentaran el TN Migdia entre setmana. Mentrestant, Júlia López i Joan Raventós prendran el relleu del migdia de cap de setmana.

| ACN, MarekPhoto's Images

Entre setmana, Toni Cruanyes manté el seu format al TN Vespre; Raquel Sans assumeix aquesta edició de divendres a diumenge. Núria Solé seguirà al capdavant del Telenotícies Comarques.

3CatInfo, que substituirà el 3/24 a partir de la pròxima tardor, modelarà un espai multiplataforma pensat per a un públic jove, utilitzant clips verticals i contingut breu, interactiu i immediat.

Reaccions a aquestes modificacions

Fonts internes confirmen que Pellicer i TV3 van arribar a un acord amistós per tancar la seva etapa com a presentador del TN cap de setmana. Va tenir clar a la seva última entrevista que la jubilació no era la seva prioritat, sinó continuar aportant mentre se sentís útil.

| TV3, max-kegfire

La direcció de TV3 ha venut aquesta renovació com el “projecte més ambiciós i transformador dels últims anys”, enfocat a reforçar la credibilitat i la proximitat digital amb l’audiència.

Per què?

Els moviments també afecten corresponsals internacionals. Oriol Serra, corresponsal a Berlín, serà el nou representant a Washington per a Catalunya Ràdio sota la nova identitat de marca 3CatInfo. El buit a Berlín obrirà un concurs intern per designar el seu relleu, un repte que exigeix no només voluntat sinó competències en alemany.

Igualment, Pilar Abril, fins ara sotscap d’Economia, es trasllada a Brussel·les. En paral·lel, Cristina Riba serà una de les noves cares del canal 3CatInfo. Es confirma, d’aquesta manera, la seva continuïtat dins la CCMA i reforça l’aposta per perfils sòlids.

| TV3, XCatalunya, Grebeshkov

Aquestes modificacions suposen durs reptes per als canals tradicionals de TV3, que hauran d’adaptar-se a un nou ritme editorial i a formats digitals innovadors. Sorgiran places vacants a Berlín i Londres que exigiran concursos interns amb exigència d’idiomes i mobilitat. TV3 haurà de convèncer la seva plantilla per assumir corresponsalies difícils, com ja va passar a Moscou o Jerusalem.