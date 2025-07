Francesc Mauri al·lucina amb una imatge espectacular de la calamarsada

La meteorologia a Catalunya continua sent protagonista. Enmig de la successió d’avisos per pluges intenses i tempestes, el meteoròleg Francesc Mauri ha reaccionat amb sorpresa davant d’una imatge impactant de la pedregada caiguda aquest dimecres a Santa Eulàlia de Ronçana, a la comarca del Vallès Oriental.

La instantània, compartida per la usuària Montse Maspons, mostra el terra cobert per calamarsa de més d’un centímetre de diàmetre, un senyal clar de la virulència de les precipitacions convectives que han assotat el territori en les últimes hores.

Calamarsa de més d’un centímetre i tempestes localitzades

“Calamarsa i pedra, en alguns casos, (+1 cm diàmetre) acompanya les tempestes”, ha publicat Mauri des del seu compte de X (antic Twitter), subratllant que el fenomen, tot i que puntual, ha estat considerable. I és que les tempestes d’estiu, pròpies d’aquest mes de juliol, no només porten pluja, sinó també calamarsa, vent fort i aparell elèctric.

| TV3, XCatalunya

En aquest cas, la caiguda de pedra petita no ha causat danys materials importants, però sí que ha estat suficient per sorprendre tant els veïns com els mateixos experts.

La imatge difosa per Montse Maspons reflecteix amb claredat com la calamarsa va danyar voreres, jardins i terrasses. Aquest tipus d’episodis no són inusuals en aquesta època de l’any, però sí que preocupen quan es repeteixen en períodes curts de temps, com ha passat aquest mes en diverses zones del país.

| TV3, XCatalunya

Les tempestes, en augment: calamarsa, pluges intenses i més

Aquest fenomen no ha estat aïllat. Tal com ha alertat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions s’han intensificat durant les últimes hores, afectant especialment la meitat sud i centre de Catalunya.

L’avís per intensitat de pluja per a aquest dimecres ha assolit un nivell de risc 4 sobre 6, cosa que implica una probabilitat alta de superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts en algunes zones. Aquest tipus de tempestes, moltes vegades d’evolució ràpida i difícil previsió, solen anar acompanyades de calamarsa i ratxes de vent.

Tot i que la seva distribució és local, l’acumulació sobtada d’aigua en poc temps pot provocar inundacions llampec, tal com ja va passar fa deu dies amb el desbordament del riu Foix a Cubelles. Aquesta mena d’episodis deixa en evidència la fragilitat d’algunes infraestructures davant de fenòmens extrems.

Pluges torrencials i planificació preventiva

De fet, l’episodi d’aquest dimecres no és l’únic de la setmana. El Meteocat també ha emès un avís per a aquest dijous 24 de juliol, tot i que amb menor intensitat (risc 1/6), afectant principalment el litoral de Tarragona. Tot i així, Protecció Civil manté actiu el pla especial INUNCAT, alertant que els ruixats podrien ser localment forts i anar acompanyats de tempestes en certes comarques.

Els experts insisteixen que la planificació preventiva és clau. Les pedregades, com la viscuda a Santa Eulàlia, no només són espectaculars visualment, sinó que també són un avís clar d'allò que pot arribar a passar quan la meteorologia es descontrola.