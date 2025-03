Gir de 180 graus als embassaments després de les últimes pluges

Segons les estadístiques històriques, l'hivern és menys plujós que la primavera. Els mesos de més fred de l'any solen ser secs, amb poques precipitacions. Aquest any, portem uns mesos molt bons meteorològicament parlant. Els experts estan molt contents perquè consideren que les dades són bones tenint en compte els precedents dels últims anys.

Les reserves d'aigua als embassaments que s'alimenten dels rius de les conques internes han arribat al 50% aquest dijous a la tarda. Aquest nivell, que no es registrava des de juliol de 2022, és el resultat d'un març plujós i amb episodis generosos com la borrasca Jana de principis de mes. En poc més de 15 dies aquests pantans han passat de 216 hectòmetres cúbics d'aigua a 347, és a dir, del 31% al 50% de la seva capacitat, segons els sensors de l'ACA amb dades en temps real.

Ara mateix, l'embassament de la Baells es troba ja per sobre del 82% de reserves (estava al 54% a principis de mes), el de Sau supera el 40% (estava al 6,7%), i Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, voreja el 45% (el 3 de març no arribava al 17%).



Un nivell de reserves com aquest, equivalent a la meitat de la capacitat total dels embassaments de les conques internes, no es veia des de principis de juliol del 2022. Aleshores els pantans arrossegaven mesos de caiguda per la manca de pluges sostinguda, i encara seguirien baixant, fins a arribar per sota del 15% de les reserves a principis de març de l'any passat, un mínim que no s'havia registrat en tot el que portem de segle i que va precipitar l'entrada en fase d'emergència per sequera a tot el sistema Ter-Llobregat.

Però un any després la situació s'ha revertit, i les reserves d'aigua han escalat fins al 50%. Els tres grans pantans de les conques internes catalanes són el de Susqueda (Osor), amb 233 hm 3 de capacitat màxima, Sau (Vilanova de Sau), amb 165,2 hm 3 i la Baells (Cercs), amb 109,4 hm 3. El primer té avui prop de 100 hm 3 d'aigua embassada (el 42%), gairebé el doble que ara fa un any (20%).

Sau ha superat els 70 hm 3 (42%), molt lluny tant d'un mes enrere (7,6%), com del mínim registrat fa un any, per sota del 3% de la seva capacitat. El de la Baells mai va baixar tant, però l'increment en un any és molt gran: del 20% a més del 80% el dia d'avui, amb 90 hm 3 d'aigua. Els tres plegats sumen 260 hectòmetres cúbics d'aigua.

La recuperació de Darnius-Boadella

També destaca el creixement d'un quart embassament, el de Darnius-Boadella (61,1hm 3 de capacitat), que ha passat en poques setmanes d'un 17% a vorejar el 45%. Fa un any exacte l'embassament estava poc per sobre del 10% de la seva capacitat.



El petit pantà de Foix (3,4hm 3), a Castellet i la Gornal, només va baixar per sota del 50% de la seva capacitat un breu període de temps després de l'estiu del 2023, després de les pluges abundants de les últimes setmanes, ja fa uns dies que està ple del tot.

Embassaments que segueixen lluny d'omplir-se

Pel que fa a Riudecanyes (5,32 hm 3), va respirar amb les pluges de la tardor passada, quan estava gairebé sec (amb l'1,6% de reserves) i va superar el 20%. Ara, amb els últims episodis de pluja ha escalat fins a prop del 38%. De manera similar, l'embassament veí de Siurana (12,2 hm 3), a Cornudella de Montsant, que també havia quedat gairebé eixut per la sequera, va remuntar fins a prop del 10% a la tardor, i amb l'empenta dels últims dies se situa ara per sobre del 16%. Tots dos estan lluny dels nivells actuals de reserves de la resta de pantans de les conques internes.