Giro de 180 grados en los embalses tras las últimas lluvias

Según las estadísticas historias, invierno es menos lluvioso que primavera. Los meses de más frío del año suelen ser secos, con pocas precipitaciones. Este año, llevamos unos meses muy buenos meteorológicamente hablando. Los expertos están muy contentos porque consideran que los datos son buenos teniendo en cuenta los precedentes de los últimos años.

Las reservas de agua a los embalses que se nutren de los ríos de las cuencas internas han llegado al 50% este jueves por la tarde. Este nivel, que no se registraba desde julio de 2022, es el resultado de un marzo lluvioso y con episodios generosos como la borrasca Jana de principios de mes. En poco más de 15 días estos pantanos han pasado de 216 hectómetros cúbicos de agua a 347, es decir, del 31% al 50% de su capacidad, según los sensores del ACA con datos en tiempo real.

Ahora mismo, el embalse de la Baells se encuentra ya por encima del 82% de reservas (estaba al 54% a principios de mes), el de Sau supera el 40% (estaba al 6,7%), y Darnius-Boadella, en el Alt Empordà, bordea el 45% (el 3 de marzo no llegaba al 17%).



Un nivel de reservas como este, equivaliendo en mitad de la capacidad total de los embalses de las cuencas internas, no se veía desde principios de julio del 2022. Entonces los pantanos arrastraban meses de caída por la carencia de lluvias sostenida, y todavía seguirían bajando, hasta llegar por debajo del 15% de las reservas a principios de marzo del año pasado, un mínimo que no se había registrado en todo el que llevamos de siglo y que precipitó la entrada en fase de emergencia por sequía a todo el sistema Ter-Llobregat.

Pero un año después la situación se ha revertido, y las reservas de agua han escalado hasta el 50%. Los tres grandes pantanos de las cuencas internas catalanas son el de Susqueda (Osor), con 233 hm 3 de capacidad máxima, Sau (Vilanova de Sau), con 165,2 hm 3 y la Baells (Cercs), con 109,4 hm 3. El primero tiene hoy cerca de 100 hm 3 de agua embalsada (el 42%), casi el doble que ahora hace un año (20%).

Sau ha superado los 70 hm 3 (42%), muy lejos tanto de un mes atrás (7,6%), como del mínimo registrado hace un año, por debajo del 3% de su capacidad. El de la Baells nunca bajó tanto, pero el incremento en un año es muy grande: del 20% además del 80% el día de hoy, con 90 hm 3 de agua. Los tres plegados suman 260 hectómetros cúbicos de agua.

La recuperación de Darnius-Boadella

También destaca el crecimiento de un cuarto embalse, el de Darnius-Boadella (61,1hm 3 de capacidad), que ha pasado en pocas semanas de un 17% a bordear el 45%. Hace un año exacto el embasament estaba poco por encima del 10% de su capacidad.



El pequeño pantano de Foix (3,4hm 3), en Castellet i la Gornal, solo bajó por debajo del 50% de su capacidad un breve periodo de tiempo después del verano del 2023, después de las lluvias abundantes de las últimas semanas, ya hace unos días que está lleno del todo.

Embalses que siguen lejos de llenarse

En cuanto a Riudecanyes (5,32 hm 3), respiró con las lluvias del otoño pasado, cuando estaba casi seco (con el 1,6% de reservas) y superó el 20%. Ahora, con los últimos episodios de lluvia ha escalado hasta cerca del 38%. De manera similar, el embalse vecino de Siurana (12,2 hm 3), en Cornudella de Montsant, que también había quedado casi enjuto por la sequía, remontó hasta cerca del 10% en otoño, y con el empujón de los últimos días se sitúa ahora por encima del 16%. Ambos están lejos de los niveles actuales de reservas del resto de pantanos de las cuencas internas.