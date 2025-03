Mitja Catalunya en risc per pluja intensa: Les comarques afectades

per Pol Nadal

Les condicions meteorològiques a Catalunya experimentaran un gir significatiu aquest divendres, amb l'arribada d'un episodi de pluges que afectarà gran part del territori. A simple vista, podria semblar un front més, però les previsions indiquen que les precipitacions superaran els llindars habituals en diversos punts, amb acumulacions que podrien causar complicacions en la mobilitat i l'activitat diària.

Un avís de nivell 1 en el mapa de risc meteorològic

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per intensitat de pluja, establint un nivell de risc 1 sobre 6 per bona part del territori. Encara que l'alerta no arriba a valors extrems, implica la possibilitat de precipitacions intenses que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts, la qual cosa podria derivar en acumulacions ràpides d'aigua en zones vulnerables.

L'avís estarà vigent des de les 07:00 fins a les 19:00 hores de divendres, amb especial incidència en comarques del Pirineu, Prepirineu, la Catalunya Central i les Terres de l’Ebre. En aquests territoris, els xàfecs podrien anar acompanyats de tempestes i, puntualment, d'episodis de calamarsa i pedra petita.

Les comarques més afectades pel temporal

L'episodi de pluges tindrà un abast notable, amb més de 20 comarques en risc meteorològic moderat. La llista és llarga. Entre les més exposades es troben Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Alt Urgell, Berguedà, Solsonès, Noguera, Segrià, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Garraf, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, Garrigues, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra.

També estaran en situació de risc comarques del centre i sud de Catalunya, com Solsonès, Berguedà, Bages, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Conca de Barberà, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell i Segarra. En aquestes zones, els ruixats podrien provocar complicacions en la circulació i en l'activitat agrícola.

Com evolucionarà el temporal al llarg del dia

Segons el Meteocat, les primeres precipitacions arribaran de matinada i s'intensificaran al llarg del matí, assolint el seu punt àlgid en les primeres hores de la tarda. En alguns punts, la inestabilitat es prolongarà fins a la nit, encara que amb una tendència progressiva a la calma a mesura que avanci la jornada.

El risc de tempestes serà més acusat a les zones interiors i del sud, amb una major probabilitat que els xàfecs siguin intensos i vagin acompanyats d'aparell elèctric. A les àrees costaneres, encara que la situació serà més moderada, no es descarten episodis de pluja intensa en períodes curts de temps.

Recomanacions davant l'episodi de pluges

Davant aquest escenari meteorològic, és recomanable extremar la precaució a la carretera, ja que la combinació de pluges intenses i possibles bassals d'aigua podria afectar la conducció. Així mateix, es recomana evitar desplaçaments innecessaris en les hores de major risc i romandre atents a les actualitzacions del Meteocat i Protecció Civil.

En les zones agrícoles, la intensitat de la pluja podria suposar un alleujament en alguns cultius, encara que en altres casos, com en terrenys ja saturats d'aigua, podria generar problemes de drenatge. Per això, es recomana revisar sistemes d'evacuació i prendre mesures preventives en explotacions vulnerables.