Gairebé tot Catalunya en risc per pluja intensa a partir d'ara: Zones més afectades

per Duna Costa

L'ambient a Catalunya s'ha anat carregant d'una tensió subtil durant les últimes hores. El cel mostra senyals d'inestabilitat, els vents comencen a girar i l'ambient anuncia que l'estiu mediterrani pot donar sorpreses en qualsevol moment. Els experts observen amb atenció l'evolució dels sistemes nuvolosos i, tot i que la població encara gaudeix d'una relativa calma, els models meteorològics ja adverteixen d'un episodi que pot alterar el ritme habitual d'aquests dies.

Intensitat de la situació meteorològica: avís oficial de Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, una alerta que afecta gairebé tota la comunitat. L'avís, emès al matí del 10 de juliol de 2025, assenyala un risc especialment significatiu a partir de les 14:00 d'aquest dijous. Aquest es prolongarà, almenys, fins a les 20:00 de dissabte.

Segons la previsió, hi ha una alta probabilitat de precipitacions que poden superar els 20 mm en només 30 minuts, cosa que representa un llindar clarament superior a l'habitual per a l'època estival. El mapa de Meteocat reflecteix amb claredat les àrees en situació d'avís.

| ACN, XCatalunya, Accountanz

Les comarques més afectades es concentren principalment a l'interior i nord-est de Catalunya, tot i que el senyal de risc arriba pràcticament a tot el territori. El nivell de perill màxim fixat per a aquest episodi és de 3 sobre 6, cosa que implica un escenari de pluges intenses, localment acompanyades de tempestes i, puntualment, ratxes de vent intens o caiguda de pedra.

Les zones sota més vigilància: interpretació dels mapes de risc

Les imatges divulgades per Meteocat mostren la distribució geogràfica de la zona avisada, amb especial èmfasi en àrees on el color groc i taronja domina el mapa. Aquestes tonalitats corresponen a un risc moderat a alt de precipitacions intenses, situant comarques com Osona, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès, i bona part de la Catalunya Central sota vigilància prioritària.

Al vessant occidental i prelitoral, l'avís es manté actiu, tot i que amb un grau de perill lleugerament inferior. El fenomen, segons els meteoròlegs, respon a l'arribada d'una massa d'aire càlid i humit en superfície combinada amb una entrada d'aire fred en capes altes.

| Puwadol Jaturawutthichai, XCatalunya, Inteligencia Artificial, Bebee

Aquesta barreja crea un entorn favorable per a la formació de tempestes convectives, capaces de descarregar quantitats notables de pluja en períodes molt curts de temps. A més, els episodis aniran acompanyats en molts casos d'activitat elèctrica i poden provocar l'activació de sistemes automàtics d'alerta, tant per a Protecció Civil com per a serveis d'emergència municipals.

Què esperar en les pròximes hores

El fenomen no es limita a un únic episodi puntual, sinó que pot repetir-se en diferents punts del territori al llarg de tota la franja horària indicada per l'avís. L'evolució de la situació dependrà de factors com la temperatura superficial, la presència de sol en intervals, i el desplaçament dels sistemes tempestuosos.

És probable que algunes zones pateixin ruixats intensos de curta durada i, en casos puntuals, acumulacions d'aigua que puguin dificultar la circulació o generar basses en àrees urbanes. El grau de perill 3/6 establert per Meteocat indica que, si bé no s'espera un episodi extrem generalitzat, sí que es poden produir incidències localitzades importants.

| Canva

Quines mesures adoptar

Els ajuntaments i cossos d'emergència ja estan activats i preparats per respondre a possibles trucades relacionades amb inundacions locals, caigudes de branques o incidències de trànsit. La ciutadania ha d'extremar la precaució, especialment en desplaçaments per carretera i en activitats a l'aire lliure en zones rurals o forestals.

Davant d'aquest episodi de pluja intensa a Catalunya, la principal recomanació per a la població és mantenir-se informada a través de canals oficials com Meteocat, Protecció Civil i els mateixos ajuntaments. És fonamental evitar creuar zones inundades, no estacionar vehicles en torrents o punts baixos i, en cas de tempesta, buscar refugi en llocs segurs, allunyats d'arbres o estructures inestables.