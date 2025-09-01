'Fortes nevades': Jorge Rey confirma un pronòstic dràstic per a la tardor a Espanya

L'inici de la tardor acostuma a aixecar expectació a Espanya, perquè és una època de canvis, que poden donar-se de manera abrupta o progressiva. Els contrastos entre masses d'aire fred i càlid obren la porta a tempestes, descensos de temperatura i fenòmens intensos. En aquesta ocasió, les previsions avançades apunten a un escenari amb matisos molt marcats per als pròxims mesos.
Espanya, igual que altres països del continent, es prepara per a un escenari atmosfèric molt dinàmic. El contrast entre l'escassetat de pluges dels mesos anteriors i l'arribada de fenòmens extrems marcarà la temporada. Segons les prediccions difoses per Jorge Rey, el panorama serà intens i amb girs inesperats.
"Fortes nevades": Jorge Rey avisa sobre els temporals que s'acosten
Les 'cabanyoles' adverteixen d'una "tardor molt moguda al continent europeu", amb l'arribada de masses polars des de l'Àrtic. Això podria provocar "fortes nevades en diverses zones i precipitacions intenses", quelcom significatiu enmig de la sequera que arrossega gran part del continent.
En la temporada passada, Portugal i Itàlia van aconseguir evitar l'escassetat d'aigua gràcies a pluges abundants. En contrast, Regne Unit, França i Alemanya van quedar al marge per un bloqueig anticiclònic que va desviar les borrasques. Ara, aquesta mateixa dinàmica podria repetir-se, encara que amb altres països com a protagonistes.
A Espanya, el pronòstic és diferent: s'espera una tardor menys plujosa a causa de la persistència de l'anticicló. Aquesta situació retardaria l'arribada del fred hivernal i de les grans nevades fins als primers dies de gener.
Espanya davant d'una tardor ventosa i atípica
Segons el pronòstic de Jorge Rey, el país viurà una tardor marcada sobretot pel vent. Les borrasques intenses i les tempestes es concentrarien en altres àrees d'Europa, mentre la península quedaria sota un ambient més estable. La conseqüència seria un temps més tranquil, encara que amb episodis aïllats d'inestabilitat.
Aquest panorama deixa Espanya amb una tardor que no s'ajusta al que es podria esperar de l'estació. La neu arribarà més tard i l'hivern es farà esperar, oferint a canvi setmanes dominades per ratxes de vent i temperatures suaus.
Les previsions de Jorge Rey tornen a situar-se al centre de la conversa meteorològica. Les seves prediccions basades en les 'cabanyoles' generen interès cada any i, encara que no substitueixen els models científics, capten l'atenció de milers de persones. Amb les seves paraules deixa clar que la natura guarda sempre un component de sorpresa a Espanya.