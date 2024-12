La feina desitjada per molta gent és al 'Gordo' de Nadal: Tots s'hi fixen

El matí del 22 de desembre, com cada any, el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal monopolitza l'atenció de milions d'espanyols. A més dels somnis de fortuna que desperta, l'esdeveniment és una oportunitat perquè les xarxes socials s'omplin d'humor, mems i comentaris irònics. Aquest any, un tweet en particular ha captat l'atenció: una imatge del sorteig acompanyada d'un comentari enginyós sobre "la feina desitjada" d'un dels encarregats de treure les boles.

L'usuari @Justamemoito va publicar una fotografia de l'escenari del Teatro Real de Madrid, amb la frase: "Si no em toca, vull que em donin la feina d'aquest home que està al mig. Si no, també em val de qui posa el got d'aigua als que parlen al Congrés."

| RTVE, Art illustration's Images, XCatalunya

Aquest comentari, acompanyat del hashtag #LoteriaRTVE, s'ha viralitzat ràpidament per la seva barreja d'humor i resignació, quelcom que molts ciutadans senten cada any enfrontant-se a l'escassa probabilitat de guanyar "El Gordo".

El tweet, com sol succeir en aquestes dates, connecta amb la ironia col·lectiva de la gent que converteix el dia del sorteig en una mena de tradició nacional. Més enllà dels premis i la il·lusió que genera, també posa de relleu la fascinació pels petits detalls de la retransmissió. L'home al qual es refereix l'autor del tweet és un dels assistents que s'encarreguen de supervisar l'extracció de les boles, una figura que, encara que sempre present, passa desapercebuda fins que algú a les xarxes socials decideix donar-li protagonisme.

Un sorteig ple d'històries i premis

El Sorteig de Nadal és molt més que un esdeveniment econòmic. Des de primera hora del matí, el Teatro Real de Madrid es converteix en un espectacle en viu. Aquest 2024, els primers premis ja han començat a sortir.

| RTVE, Dean Drobot, XCatalunya

L'ansiat "Gordo", que reparteix 4 milions d'euros per sèrie (400.000 euros al dècim), encara no ha aparegut al moment d'aquesta redacció, però sí que s'han donat a conèixer alguns premis destacats, com el tercer premi, que ha recaigut en el número 11.840, atorgant 50.000 euros al dècim, i un dels quarts premis, amb el número 77.768, premiat amb 20.000 euros al dècim.

El sorteig d'aquest any reparteix un total de 2.702 milions d'euros, superant la xifra de l'any passat. A més, destaca l'atenció que genera a les xarxes socials, on els usuaris no només comparteixen resultats, sinó també reflexions, memes i moments curiosos de l'esdeveniment, com el ja esmentat en el tweet.