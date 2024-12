El trabajo deseado por muchos españoles está en el Gordo de Navidad: Todos se fijan

La mañana del 22 de diciembre, como cada año, el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad monopoliza la atención de millones de españoles. Además de los sueños de fortuna que despierta, el evento es una oportunidad para que las redes sociales se llenen de humor, memes y comentarios irónicos. Este año, un tweet en particular ha captado la atención: una imagen del sorteo acompañada de un comentario ingenioso sobre "el trabajo deseado" de uno de los encargados de sacar las bolas.

El usuario @Justamemoito publicó una fotografía del escenario del Teatro Real de Madrid, con la frase: "Si no me toca, quiero que me den el trabajo de este hombre que está en el medio. Si no, también me vale de quien pone el vaso de agua a los que hablan en el Congreso."

| RTVE, Art illustration's Images, XCatalunya

Este comentario, acompañado del hashtag #LoteriaRTVE, se ha viralizado rápidamente por su mezcla de humor y resignación, algo que muchos ciudadanos sienten cada año al enfrentarse a la escasa probabilidad de ganar "El Gordo".

El tweet, como suele suceder en estas fechas, conecta con la ironía colectiva de la gente que convierte el día del sorteo en una especie de tradición nacional. Más allá de los premios y la ilusión que genera, también pone de relieve la fascinación por los pequeños detalles de la retransmisión. El hombre al que se refiere el autor del tweet es uno de los asistentes que se encargan de supervisar la extracción de las bolas, una figura que, aunque siempre presente, pasa desapercibida hasta que alguien en las redes sociales decide darle protagonismo.

Un sorteo lleno de historias y premios

El Sorteo de Navidad es mucho más que un evento económico. Desde primera hora de la mañana, el Teatro Real de Madrid se convierte en un espectáculo en vivo. Este 2024, los primeros premios ya han empezado a salir.

| RTVE, Dean Drobot, XCatalunya

El ansiado "Gordo", que reparte 4 millones de euros por serie (400.000 euros al décimo), todavía no ha aparecido al momento de esta redacción, pero sí se han dado a conocer algunos premios destacados, como el tercer premio, que ha recaído en el número 11.840, otorgando 50.000 euros al décimo, y uno de los cuartos premios, con el número 77.768, premiado con 20.000 euros al décimo.

El sorteo de este año reparte un total de 2.702 millones de euros, superando la cifra del año pasado. Además, destaca la atención que genera en redes sociales, donde los usuarios no solo comparten resultados, sino también reflexiones, memes y momentos curiosos del evento, como el ya mencionado en el tweet.