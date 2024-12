Dues ciutats catalanes agraciades amb el primer dels cinquens premis en 'el Gordo'

La sort ha somrigut a dos enclavaments molt estimats a Catalunya. Girona i Sort s'han convertit en protagonistes de la Loteria de Nadal 2024 en vendre una sèrie cadascuna del primer cinquè premi. El número afortunat és el 37876, dotat amb 60.000 euros a la sèrie i 6.000 euros al dècim. Els bombos amb prou feines havien començat a girar quan ja es cantava aquest premi. Es tracta d'un inici emocionant per a un sorteig que cada any mobilitza il·lusions i esperances en tothom, i que, en el cas de Girona i Sort, ha portat una alegria doblement especial.

Cents de milers de catalans participen amb l'esperança que el seu dècim es converteixi en el bitllet guanyador. En aquesta ocasió, el 37876 ha complert aquesta promesa per a un grup d'afortunats, omplint de felicitat aquells que van confiar en aquestes administracions i van decidir jugar per la il·lusió de compartir la sort.

Girona i Sort s'emporten la primera alegria

El premi està dotat amb 60.000 euros per sèrie i, si s'ha adquirit un dècim, la persona agraciada podrà festejar els seus 6.000 euros. No és un import tan elevat com el Gordo de Nadal 2024, però, sens dubte, suposa un gran alleujament per a aquells que l'hagin guanyat. Girona, una ciutat amb gran afluència turística i reconeguda pel seu impressionant nucli històric, es veu ara submergida en la voràgine de la felicitat lotera. D'altra banda, Sort, població cèlebre precisament per la venda de bitllets de loteria afortunats —i el nom de la qual significa “sort” en català—, torna a demostrar que la seva fama està més que justificada.

L'entusiasme a Catalunya per aquest primer cinquè premi és només un aperitiu de la jornada. Els experts en joc i loteries, recomanen als posseïdors de dècims que revisin acuradament els seus bitllets i mantinguin la prudència habitual en comprovar els seus números. Res alegra més que saber que, al final, els somnis es fan realitat, encara que sigui amb premis de menor quantia que els grans guardons del Gordo.

La distribució del 37876 per Espanya

Encara que Girona i Sort han venut una sèrie cadascuna, la major part del número 37876 s'ha quedat a Elx (Alacant), on s'han repartit 140 sèries. També s'han venut sèries a Tazacorte (Santa Cruz de Tenerife), Alcalá de Henares (Madrid), San Pedro del Pinatar (Múrcia), València, Zamora, Alacant i Lugo.

L'àmplia dispersió geogràfica d'aquest número demostra que la fortuna no entén de límits territorials. No obstant això, per a la comunitat catalana és motiu d'orgull que dues localitats de la regió estiguin presents en el primer cop de sort del matí.

Recomanacions per als guanyadors

Per a aquells que hagin aconseguit encertar el 37876, el primer és conservar el dècim premiat en un lloc segur. Convindria signar-lo per la part posterior per evitar possibles pèrdues o reclamacions. En cas de dubte, es recomana acudir a les entitats bancàries autoritzades o a les pròpies administracions oficials. Si bé el Gordo de Nadal 2024 és el premi que acapara més atenció mediàtica, celebracions com la de Girona i Sort posen en evidència que qualsevol premi és benvingut.

Aquest primer cinquè premi estableix el precedent d'una jornada plena d'emoció. Des de xcatalunya.cat seguirem al corrent de l'evolució del sorteig i continuarem informant dels números afortunats que vagin marcant la pauta en aquesta Loteria de Nadal 2024. Enhorabona als guanyadors, especialment a aquells que hagin confiat en les administracions de Girona i Sort per assolir aquest cop de sort tan desitjat.