El conductor d'un Seat León la fa grossa a la TV-3408: Caçat pels Mossos

per Iker Silvosa

Tot i ser conscients dels perills que suposa conduir a velocitats excessives, diàriament es cometen actes irresponsables a les nostres carreteres. Els límits de velocitat establerts tenen l'objectiu de protegir la vida de conductors, passatgers i vianants, però alguns els segueixen ignorant. El cas més recent d'aquest tipus de negligència va tenir lloc a la carretera TV-3408, a Amposta, on els Mossos d'Esquadra van interceptar un vehicle circulant a 198 km/h.

El conductor d'un Seat León va ser captat per un radar mòbil circulant a una velocitat alarmant, més del doble del límit permès. La carretera, coneguda com la “carretera del Canalet”, connecta Amposta i la Ràpita, i té una velocitat màxima permesa de 80 km/h. Tot i això, el velocímetre instal·lat pels Mossos va registrar el vehicle arribant als 198 km/h, fet que suposa una infracció molt greu.

Aquesta via, paral·lela a l'N-340, és utilitzada sovint per conductors que busquen evitar el trànsit més dens de la carretera nacional. Tot i això, la seva menor densitat de vehicles no justifica en cap cas posar en risc la seguretat viària.

Repercussions legals per al conductor

Conduir a aquesta velocitat en un tram limitat a 80 km/h no només constitueix una infracció administrativa, sinó que entra al terreny penal. Segons el Codi Penal espanyol, circular a més de 60 km/h per sobre del límit establert en vies interurbanes és considerat un delicte contra la seguretat viària. Les possibles penes per a aquest tipus de conductes inclouen multes econòmiques, pèrdua de punts al carnet de conduir i fins i tot penes de presó de tres a sis mesos.

A més, el conductor es podria enfrontar a la retirada del carnet de conduir per un període d'un a quatre anys. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que s'ha presentat una denúncia penal contra el conductor, que ara haurà de comparèixer davant de la justícia.

Conduir a velocitats extremes augmenta exponencialment el risc d'accidents greus i mortals. A major velocitat, major és la distància de frenada i menor el temps de reacció, cosa que dificulta evitar col·lisions. En cas d'accident, les probabilitats de lesions greus o defuncions augmenten de manera dràstica. Això no només afecta el conductor, sinó també altres usuaris de la via.

La DGT ha assenyalat diverses vegades que l'excés de velocitat és una de les principals causes de sinistralitat a Espanya. Les carreteres secundàries, com la TV-3408, són especialment perilloses a causa del disseny i la menor infraestructura de seguretat.