EXCLUSIVA: Eduard Berraondo, nou cap de premsa d’Aliança Catalana

Aliança Catalana ha tornat a sorprendre i a marcar agenda política. El partit de Sílvia Orriols ha fitxat Eduard Berraondo, un dels periodistes més veterans i respectats del panorama català, com a cap de premsa. L’anunci s’ha fet en el primer pòdcast oficial del partit a Ripoll i ha estat rebut com un autèntic cop d’efecte.
Una trajectòria que parla sola
Berraondo no és cap tertulià de quota. Va començar el 1979 a Mundo Diario, va ser reporter d’esports a TVE, primer cap d’esports de Catalunya Ràdio, i rostre habitual dels informatius esportius de TV3, on també va dirigir el mític Gol a Gol. Ha passat per Onda Cero, Canal Català, Punt 8 Televisió, Esport3 i El Punt Avui TV, on va conduir el debat L’Illa de Robinson.
També ha estat conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i entre 2020 i 2022 va ocupar la direcció de comunicació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC). Un currículum i full de serveis que serà ben útil als de Sílvia Orriols d'ara endavant.
El Fenomen Orriols
Per què un periodista amb la seva trajectòria s’afegeix ara a Aliança Catalana? La resposta la dóna ell mateix: “Em va sorprendre la maduresa oratòria de la Sílvia i la seva capacitat de dir les coses com són. Cada nit mirava tres o quatre intervencions seves abans d’anar a dormir. Vaig connectar amb el partit i aquest repte m’il·lusiona.”
Orriols ho té clar: “Hem tingut un cop de sort. L’Eduard ens aporta experiència i professionalitat. És un objectiu d’Aliança Catalana: envoltar-nos dels millors.”
Trencar el mur mediàtic
La missió de Berraondo és directa: dinamitar el cordó sanitari mediàtic. “El producte va ser contaminat des del primer moment. Però la professionalització de la comunicació ens permetrà trencar cordons i superar situacions perjudicials. No serà fàcil, però ho aconseguirem", assegura.
El periodista sap de què parla. Coneix les redaccions, els directors i els vincles que han tancat les portes d’Aliança Catalana a la societat I arriba amb l’objectiu d’obrir-les a cops de realitat.
Les censures, un boomerang
Orriols també recorda que les campanyes d’odi i criminalització han estat un tret al peu dels partits del règim: “Quan criminalitzes algú, despertes interès. Han aconseguit exactament el contrari del que pretenien: que la gent s’apropés a Aliança Catalana.”
Municipals 2027: la gran batalla
Tant Orriols com Berraondo coincideixen que les eleccions municipals del 2027 seran decisives. La presidenta les defineix com “la fórmula per arrelar a cada municipi” i convertir AC en alternativa de govern. El nou cap de premsa hi veu la clau per “consolidar la implantació i demostrar que el missatge ja està guanyant arreu, fins i tot entre gent que encara vota Junts o ERC”.
Els temes que piquen
Immigració massiva, seguretat i serveis col·lapsats continuen sent el centre del discurs d’AC. Orriols alerta: “Passar de sis a vuit milions d’habitants en pocs anys té conseqüències gravíssimes: col·lapse, inseguretat i vulnerabilitat dels nostres.”
Berraondo ho exemplifica així: “Les rondes de Barcelona eren la joia olímpica i ara estan saturades. El mateix passa amb Catalunya: sense control, el país es desborda.”
Missatge a la militància
La crida és clara: més gent, més candidatures, més presència. Orriols vol desplegar el projecte arreu i Berraondo anima a ser valents: “Els que han sortit al carrer amb Aliança han arrossegat molta gent. Aquest és el camí.”
El silenci s’ha acabat
Amb Berraondo al timó de la comunicació, Aliança Catalana envia un missatge inequívoc amb vista a l’inici del pròxim curs polític: el silenci imposat pels mitjans ha mort. Ara toca parlar clar, sense filtres, i situar el projecte d’Aliança Catalana al centre del debat polític.
Aquesta és una exclusiva de Rubèn Novoa per XCatalunya.cat des de Ripoll