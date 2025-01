Una empresa catalana en situació crítica: Els treballadors inicien una vaga

La crisi que travessa la companyia energètica Holaluz, amb seu a Barcelona, ha escalat fins a un nou capítol de tensió: el comitè d'empresa ha anunciat una vaga indefinida que començarà el 14 de febrer. Aquest atur sorgeix després d'una sèrie de canvis laborals i retallades de beneficis que els treballadors consideren part d'un "ERO encobert". Segons fonts sindicals, la prohibició del teletreball, sumada a la congelació dels sous i la desaparició de certs incentius, s'interpreta com una invitació a abandonar l'empresa.

En el seu comunicat, el comitè —format per UGT i CGT— lamenta que, després de cinc anys de flexibilitat laboral i la possibilitat de treballar en remot, la direcció hagi optat per la presencialitat total. Des de la perspectiva dels treballadors, aquesta mesura és un cop dur, sobretot tenint en compte que ja venien experimentant un empitjorament de les seves condicions i una congelació salarial que dura des de fa temps.

La situació de Holaluz no sempre va ser tan adversa. Fundada amb un marcat caràcter innovador en el sector de les energies renovables, la companyia va experimentar un boom després de l'auge de les renovables el 2022. No obstant això, aquesta expansió sobreestimada va llastrar els comptes fins a provocar unes pèrdues de 26,16 milions d'euros el 2023 i de 13,5 milions d'euros en el primer semestre de 2024. L'escenari ha generat tensions internes en el consell d'administració i un ajust de plantilla que, segons dades del comitè, ha reduït els aproximadament 600 empleats que tenia l'empresa el 2022 a tan sols 250 en la branca comercialitzadora.

El teletreball, principal trava

El novembre de 2024, va entrar en l'accionariat de Holaluz un fons d'inversió, Icosium Investment, amb seu a Barcelona i una injecció de 22 milions d'euros. Aquest suport econòmic buscava remuntar la situació financera i acabar amb les pèrdues. No obstant això, per als treballadors l'arribada de nous inversors no ha suposat la protecció dels seus drets. Al contrari, denuncien l'eliminació de beneficis socials com els cursos d'idiomes, l'assegurança mèdica i, principalment, el teletreball.

La pèrdua d'aquesta modalitat de treball remot afecta especialment aquells que resideixen en zones rurals o necessiten conciliar la vida personal i familiar. A més, consideren que el teletreball està en consonància amb la filosofia de sostenibilitat que Holaluz pretén projectar, en reduir els desplaçaments en cotxe i la petjada de carboni. El comitè d'empresa subratlla aquesta contradicció: "Una empresa que promou la sostenibilitat hauria de mantenir el teletreball com a mesura ecològica i social".

Ja al setembre de 2024, la companyia va proposar limitar el teletreball a tres dies per setmana. La plantilla, però, va rebutjar aquesta proposta per entendre que no oferia garanties suficients. La negativa col·lectiva va provocar la imposició, al desembre, d'una Modificació Substancial de Condicions de Treball (MSCT) que va eliminar definitivament el teletreball i altres beneficis, cosa que la plantilla va interpretar com una retallada extrema de drets adquirits.

Segons enquestes internes, el 97,7% dels empleats de Holaluz considera imprescindible el teletreball per continuar en els seus llocs. El comitè denuncia que la companyia convida a qui no estigui conforme amb els canvis a abandonar l'empresa, una actitud que, al seu parer, només agreuja la crisi interna. En conseqüència, la convocatòria de vaga indefinida es presenta com la mesura de pressió més contundent perquè la direcció reconsideri la seva posició i busqui alternatives que permetin conciliar la situació financera de l'empresa amb les necessitats del seu actiu més valuós: les persones que la conformen.