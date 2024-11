Amenaça de riuades a diverses zones: alerta vermella per la DANA a partir d'ara mateix

La DANA torna a visitar Catalunya i ho fa, de nou, amb vehemència. Les alertes per a aquesta jornada de dimecres són massives i hi ha diversos punts del territori amb una amenaça seriosa d'acumulacions d'aigua. Al llarg de la nit ja hem tingut alerta vermella a alguna localitat de Tarragona, però l'amenaça no ha pansit amb l'arribada de l'alba.

En aquests moments, Tortosa està sent la zona amb més risc de Catalunya. De fet, el risc augmentarà a nivells vermells a partir de les 10 del matí i s'allargarà fins a les 22 hores de la nit. 12 hores amb pluges torrencials acompanyades de tempestes que poden causar grans estralls al litoral sud català.

| ACN

Així mateix, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), amb les dades de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), ha elevat l'alerta vermella per persistència de pluja a la subconca del Baix Ebre. Això abasta tota l'àrea del tram final del riu Ebre que va des de Mequinensa a la desembocadura. Es preveuen acumulacions de pluja de 180 litres per metre quadrats en dotze hores i no es descarten "crescudes extraordinàries de caràcter local en barrancs i lleres menors".

La CHE manté alerta taronja a la zona del Baix Aragó i els Ports, on l'acumulació de pluja també pot arribar als 100 litres per metre quadrat. També a taronja hi ha tot el quadrant sud-est de la conca ebrenca, amb xàfecs intensos de fins a 60 litres per metre quadrat en una hora.

Alerta de riuades

La crescuda d'un barranc passa quan una forta precipitació, generalment en forma de pluges intenses o persistents, fa que l'aigua s'acumuli ràpidament a terrenys elevats. Aquestes lleres naturals, normalment seques o amb poca aigua, experimenten un increment sobtat de cabal que pot portar a una inundació en minuts. Aquest fenomen és comú a zones muntanyoses o amb pendents pronunciats, on l'aigua baixa amb rapidesa, augmentant el volum i la velocitat del flux. Les crescudes poden arrossegar roques, arbres i altres materials, generant un flux perillós que posa en risc persones i estructures properes.

Per evitar ser afectats per una crescuda de barranc, és essencial prendre mesures preventives. Primer, cal evitar acampar o estacionar-se en zones de lleres o llits de rius secs, especialment durant alertes meteorològiques. En cas de pluges intenses, el millor és buscar zones altes i no intentar creuar barrancs, encara que semblin tranquils. Estar atents a les indicacions de les autoritats i seguir les alertes emeses per serveis meteorològics és crucial per actuar amb rapidesa. Equipar-se amb un mapa de rutes segures i conèixer els punts d'escapament a àrees propenses a inundacions pot ser vital per evitar accidents.