Avís urgent del Meteocat: Moltes comarques en risc per vent intens dijous

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill per vent intens, advertint que el fenomen afectarà diverses comarques del territori català al llarg del dijous. Segons el comunicat oficial, es preveu la possibilitat de ratxes de vent de més de 20 m/s, la qual cosa ha portat a elevar el nivell d'alerta fins a un grau 2 sobre 6, un nivell de risc que, sense ser extrem, exigeix extremar les precaucions. L'avís entrarà en vigor a partir de la tarda del dimecres (19:00 h) i es prolongarà fins a la tarda del dijous (19:00 h), d'acord amb la informació facilitada.

Les comarques afectades on es preveu que el vent bufi amb més força són Gironès, Selva, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Alt Penedès, Baix Penedès. Encara que l'avís meteorològic s'estén a altres zones de Catalunya, serà en aquestes vuit comarques on el Meteocat ubica el major risc, especialment en àrees elevades, passos de muntanya o entorns propers a corredors naturals on el vent podria canalitzar-se i guanyar més velocitat. La direcció predominant serà de component oest, la qual cosa podria agreujar la situació en punts concrets on l'orografia facilita corrents potents.

Motius de l'alerta i possibles conseqüències

Segons els especialistes, aquest episodi de vent intens està associat a un canvi de temps que combina el pas d'un front pel nord-oest de la Península i l'arribada d'una massa d'aire més fred procedent de l'Atlàntic. La combinació d'aquestes dues variables sol donar lloc a ratxes fortes, sobretot en zones de contacte amb la costa i en les valls del prelitoral. A més, els amplis contrastos de temperatura entre el dia i la nit poden fomentar inestabilitats addicionals en l'atmosfera.

Entre els efectes més rellevants d'aquestes ratxes s'inclouen la possible caiguda de branques, la inestabilitat d'objectes mal fixats en balcons i terrasses, així com dificultats en la conducció, especialment per a camions, furgonetes o turismes amb remolc. De la mateixa manera, les activitats a l'aire lliure (senderisme, cicloturisme, escalada, etc.) podrien veure's seriosament afectades, ja que un cop sobtat de vent pot desequilibrar els esportistes o posar en risc la seguretat dels qui s'aventuren en entorns muntanyosos.

Recomanacions i precaucions

Atès que el Meteocat ha catalogat la situació en un grau 2/6 de perill, és essencial que la població de les comarques esmentades adopti mesures de prevenció per reduir riscos:

Revisar i assegurar objectes susceptibles de sortir volant. Els exemples més clars són testos, cadires de terrassa, adorns nadalencs tardans o qualsevol element que, per la seva lleugeresa, pugui precipitar-se i ocasionar danys.

Conduir amb prudència. Subjectar el volant amb força, respectar les distàncies de seguretat i moderar la velocitat. Les ratxes laterals poden resultar molt perilloses, sobretot en trams d'autopista o vies ràpides, així com en ponts o viaductes.

Respectar indicacions oficials dels organismes oficials. Tant el Meteocat com els ajuntaments i Protecció Civil aniran informant de l'evolució dels vents. En cas que sigui necessari tancar parcs, espais forestals o altres instal·lacions, és fonamental acatar aquestes decisions.

Estar atent a objectes alts o estructures lleugeres. Lones, panells publicitaris i bastides poden veure's afectats per vents forts. Convindria evitar proximitats si no és indispensable.

Coordinació dels cossos de seguretat i emergència per evitar danys

Els cossos de seguretat i emergències ja han coordinat plans d'actuació en cas d'incidències, com talls de carreteres, caiguda d'arbres o accidents relacionats amb el vent intens. En cas d'observar situacions de perill o restes a la via, es recomana contactar amb el 112 perquè els equips d'intervenció puguin actuar amb rapidesa.

El Meteocat insisteix que la millor forma d'evitar imprevistos és mantenir-se informat mitjançant els seus canals oficials, així com a les xarxes socials dels ens locals que, en temps real, poden oferir indicacions específiques per a cada zona. Amb una actitud responsable i previsora, s'espera que les comarques afectades puguin suportar aquest episodi de vent intens amb les mínimes conseqüències per a la població i l'entorn.