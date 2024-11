Alerta d'última hora Meteocat: Perill de matinada per pluja intensa a 3 comarques

Meteocat ha llançat una alerta d'última hora per risc de pluges intenses a Catalunya. Segons l'organisme, tres comarques estan sota amenaça meteorològica per a la matinada de dimecres a dijous.

Condicions meteorològiques i grau de perill

L'alerta inclou la possibilitat de pluges superiors a 100 mm en un sol dia, cosa que eleva el risc d'inundacions en àrees vulnerables. El nivell de perill ha estat establert en 3 de 6, fet que significa una situació de risc moderat, però amb el potencial d'afectar la mobilitat i causar danys materials. Meteocat recomana estar atent a les actualitzacions i prendre precaucions a les zones de més risc.

L'avís és vàlid des de les 07:00 h de dimecres fins a les 07:00 h de demà dijous, coincidint amb les hores de més alta probabilitat de precipitació. Aquests tipus d'avisos solen implicar una alta concentració de fortes pluges en períodes curts de temps, augmentant el risc de desbordaments de rius i rierols en aquestes comarques.

Les zones afectades són el Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, on s'espera una acumulació de més de 100 mm de precipitació en només 24 hores.

Consells i recomanacions

Davant d'aquesta situació d'alerta, el Meteocat recomana a la població evitar desplaçaments innecessaris durant la matinada i extremar totes les precaucions en zones properes a rius i torrents.

És fonamental que les persones que visquin en àrees susceptibles a inundacions estiguin atentes a les indicacions de les autoritats locals. L'acumulació d'aigua en vies de circulació i possibles desbordaments són les amenaces principals, per la qual cosa convé estar preparat davant de qualsevol emergència.

| ACN

A més, els serveis d'emergència estaran en alerta per respondre qualsevol eventualitat, i s'han activat els protocols de seguretat a les comarques afectades. En aquestes situacions, és important seguir les recomanacions de protecció civil, mantenir-se informat i, si cal, acudir a llocs segurs.

Context meteorològic a Catalunya

Les pluges intenses no són infreqüents a Catalunya durant aquesta època de l'any, i el canvi climàtic ha augmentat la freqüència d'aquests episodis extrems. Les autoritats meteorològiques han intensificat els sistemes de monitorització per advertir la població amb antelació. Meteocat utilitza un sistema d'alertes per colors, el color groc és l'indicatiu de perill moderat, com en aquesta ocasió.

Aquest tipus de fenòmens és part d'una sèrie de pluges recurrents en els darrers mesos, afectant especialment comarques de Tarragona. Durant els darrers anys, aquests episodis de precipitacions intenses han augmentat en freqüència i en intensitat. Generant una necessitat de més preparació davant del risc d'inundacions.

Pronòstic i evolució

Segons els pronòstics de Meteocat, la situació hauria de millorar després de dijous. Tot i que les comarques afectades es mantindran en alerta fins que els nivells d'aigua disminueixin.

L'acumulació d'aigua és la preocupació principal per a les autoritats. Ja que un excés de precipitació en un període curt pot conduir a un ràpid increment del nivell dels rius.

És crucial mantenir-se informat a través dels canals oficials i seguir les actualitzacions meteorològiques de Meteocat. L'alerta té com a objectiu evitar riscos per a la població, garantir la seguretat dels ciutadans i prevenir els diferents danys materials a les zones vulnerables de Catalunya.