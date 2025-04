Dissabte Sant... i de pluges: Seran intenses a partir d'aquesta hora a mitja Catalunya

per Mireia Puig

Les celebracions del Dissabte Sant, dia clau per a molts catalans que gaudeixen d'aquests dies festius, podrien veure's alterades per un canvi abrupte en les condicions climàtiques. Si bé la setmana ha estat relativament tranquil·la en termes meteorològics, tot apunta que les pròximes hores portaran amb si un important canvi en gran part del país. Planejes sortir a gaudir del dia? Potser sigui moment de replantejar aquestes activitats a l'aire lliure.

Avís oficial de pluja intensa per a mitja Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès recentment una alerta oficial de nivell moderat, classificada com a grau 2 de 6, per a diverses comarques del territori català a causa d'intenses precipitacions previstes per a aquest dissabte 19 d'abril. Aquesta alerta estarà activa especialment entre les 18:00 i les 20:00 hores, moment en què s'esperen episodis significatius de pluges.

L'avís se centra en la previsió de precipitacions amb intensitats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora, la qual cosa podria generar situacions complexes en carreteres i espais oberts, sobretot en zones amb sistemes de drenatge deficients o en entorns rurals.

| Canva

Comarques sota vigilància: atenció especial a l'oest i centre

Segons els mapes proporcionats per Meteocat, les comarques afectades per aquesta alerta inclouen principalment aquelles situades a la meitat occidental i central de Catalunya. Les províncies de Lleida, Tarragona i gran part de Barcelona es troben a la zona de risc moderat, destacant comarques com el Segrià, l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, i àrees pròximes al litoral i prelitoral, que hauran de prestar especial atenció al fenomen.

En contrast, les comarques del nord-est català, principalment Girona i les regions pirinenques més orientals, romandran fora d'aquesta alerta, encara que això no exclou la possibilitat de pluges menys intenses o disperses.

Què significa exactament una pluja d'intensitat superior a 20 mm/30 min?

Quan es menciona que la precipitació pot superar els 20 mm en només 30 minuts, s'està advertint sobre un esdeveniment de pluja forta capaç de provocar inundacions sobtades en àrees urbanes o rurals. Per posar-ho en perspectiva, és com si en mitja hora caiguessin aproximadament 20 litres d'aigua sobre cada metre quadrat de superfície, quantitat suficient per generar acumulacions ràpides en carrers, carreteres, i també saturar sistemes de clavegueram si no estan preparats adequadament.

Aquest fenomen, a més, pot venir acompanyat de tempestes elèctriques, calamarsa localitzada i fins i tot ràfegues fortes de vent, tal com ho detalla Meteocat en el seu informe oficial.

Per tant, la prudència ha de ser màxima especialment per a aquells que es trobin a l'aire lliure o en carretera durant la franja horària esmentada.

| ACN

Recomanacions davant l'alerta meteorològica de dissabte

Davant aquesta situació, les autoritats meteorològiques recomanen clarament evitar desplaçaments innecessaris durant la franja crítica, especialment en automòbil. És aconsellable romandre en llocs tancats i segurs, a més de mantenir-se atents a actualitzacions meteorològiques, ja que aquest tipus de situacions pot evolucionar ràpidament.

Aquelles persones que hagin de desplaçar-se inevitablement durant les pluges més intenses hauran d'extremar les precaucions, reduir la velocitat i augmentar la distància amb altres vehicles. A més, es recomana estar preparat davant possibles talls puntuals d'electricitat o dificultats en la mobilitat, particularment en zones propenses a inundacions sobtades o on hi hagi obres o infraestructures susceptibles de veure's afectades.

En definitiva, aquest Dissabte Sant serà una jornada marcada per un canvi abrupte del clima en gran part de Catalunya, que convida a la prevenció i al seguiment constant de les alertes oficials per evitar incidents innecessaris. La previsió anticipada sempre és la millor eina per afrontar aquests episodis meteorològics amb seguretat i tranquil·litat.