Anunci urgent del Meteocat: Confirmat el temps variable per Setmana Santa

per Mireia Puig

La Setmana Santa és una de les dates més esperades pels catalans per fer escapades, activitats a l'aire lliure i gaudir del temps lliure en família. No obstant això, abans de preparar les maletes i les excursions, és essencial estar informats del temps que ens acompanyarà durant aquests dies festius. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja ha emès el seu pronòstic oficial, generant especial atenció a causa de la variabilitat del clima anunciada.

Temps inestable, sobretot dissabte

Segons la darrera informació proporcionada pel Meteocat, s'espera una situació meteorològica particularment variable durant els dies festius, sent dissabte el dia amb més inestabilitat. D'acord amb els mapes facilitats per l'organisme oficial, aquest dia predominaran els ruixats i les tempestes disperses en diverses comarques, especialment a les regions del litoral i prelitoral.

Comarques com el Barcelonès, Maresme i Baix Llobregat, així com altres zones costaneres de Tarragona i Girona, experimentaran pluges d'intensitat variable, acompanyades de vegades de tempestes elèctriques.

En canvi, les comarques de l'interior i d'alta muntanya, encara que també experimentaran certa nuvolositat, tindran períodes prolongats de sol, especialment cap a la tarda. Aquest fenomen es deu a una pertorbació atmosfèrica que travessa Catalunya des de l'oest, generant condicions favorables per a precipitacions puntualment fortes en àrees costaneres.

Diumenge, dia de transició climàtica

Diumenge, la situació meteorològica canviarà considerablement respecte a dissabte. Meteocat pronostica una disminució significativa de les pluges, encara que encara podrien registrar-se alguns ruixats febles i aïllats, particularment a la meitat nord i a la costa central. Les comarques com el Vallès Oriental, Osona i les rodalies de Girona seran les més afectades per aquests últims episodis de pluja residual.

A la resta del territori català, predominaran els intervals nuvolosos, alternats amb moments de sol, generant una jornada més tranquil·la i favorable per a activitats a l'aire lliure, encara que amb temperatures lleugerament fresques a causa del pas del front fred.

Dilluns, estabilitat i recuperació del bon temps

Finalment, la tranquil·litat meteorològica arribarà dilluns, dia en què s'espera una notable millora en el clima. Segons els pronòstics del Meteocat, dilluns serà el dia més estable del període vacacional, amb cels majoritàriament clars i temperatures en ascens, cosa que permetrà gaudir plenament de l'últim dia festiu.

Aquest dia serà especialment favorable per a excursions a la muntanya, visites culturals i activitats a l'exterior. L'estabilitat climàtica beneficiarà totes les comarques catalanes, des de la costa fins a les zones més elevades del Pirineu.

Recomanacions davant la variabilitat climàtica

Donat aquest pronòstic meteorològic canviant, Meteocat recomana a la ciutadania mantenir-se informada constantment a través dels seus canals oficials i prendre precaucions en cas de desplaçaments o activitats a l'aire lliure, especialment durant dissabte. És aconsellable portar roba adequada per a pluja i fred, així com considerar plans alternatius en interiors per a aquest dia específic.

En resum, la Setmana Santa a Catalunya presentarà una meteorologia canviant amb moments de pluja i sol. Planificar activitats flexibles i seguir les actualitzacions meteorològiques permetrà a tothom gaudir d'aquestes vacances amb seguretat i comoditat.