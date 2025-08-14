Després de Gràcia, Sants: Tots els detalls de la seva Festa Major 2025

La Festa Major de Sants 2025 se celebra del 23 al 31 d'agost. Arrenca amb un clàssic: cercavila vespertina i pregó al Parc de l’Espanya Industrial el dissabte 23 a les 20.00.
Aquest any, l’honor d’obrir la festa recau en Esther López i Júlia Truyol. Pertanyen a la companyia La Calòrica, referents del teatre fet des de Barcelona. Darrere d’aquest primer aplaudiment arriba el millor de la tradició santsenca: cultura popular, concerts i activitats familiars esquitxades per tot el barri.
El dilluns 25 a la tarda, el Parc de l’Espanya Industrial torna a ser punt neuràlgic amb el lliurament de premis del concurs de carrers guarnits. Un moment molt “de barri” que reconeix mesos de feina veïnal.
El que no et pots perdre
Sants batega fort el dissabte 30 amb dues cites que condensen l’essència popular. A les 18.00, Diada Castellera a la plaça de Bonet i Muixí i pilar caminant rumb al parc. Ja entrada la nit, els correfocs prenen el carrer amb versió infantil (18.30) i adulta (21.30).
El recorregut del correfoc adult surt de la plaça d’Osca i serpenteja per Riego, Autonomia, Watt, Sants, Gayarre, Ferreria, Guadiana, Rei Martí, Cros, Sant Crist i plaça Ibèria, per tancar a Bonet i Muixí. El punt final el posa el diumenge 31 a les 22.00 el piromusical de cloenda a les grades de l’Espanya Industrial. Aquell mateix dia al matí, el barri es desperta esportiu amb curses atlètiques i ciclistes que comporten talls puntuals al carrer de Sants i Creu Coberta: convé arribar amb antelació.
Els carrers guarnits: el passeig imprescindible
Aquest 2025 participen 11 carrers i una plaça al concurs de guarnits. Hi trobaràs propostes molt diferents: Alcolea de Dalt es transforma en El Circ; Alcolea de Baix obre La vida secreta dels aliments; Finlàndia munta Un bosc encantat; Galileu recorre les festes majors de Catalunya; Guadiana esdevé Àrea de servei intergalàctica; Vallespir de Baix reivindica la plaça dels Països Catalans dels skaters; Vallespir de Dalt explica com funciona la Festa Major de Sants; Valladolid ret homenatge a Jules Verne; Sagunt celebra el centenari del metro de Barcelona; Papin recorda la Casa Batllori; i la plaça de la Farga floreix amb Un jardí de flors. Recorre de dia per veure’n els detalls i torna-hi de nit per gaudir de la il·luminació i l’ambient.
Com arribar i moure’t
La millor porta d’entrada és a peu i en transport públic. Metro L1, L3 i L5 et deixen a un pas del cor festiu (Hostafrancs, Plaça de Sants, Sants Estació, Badal). Rodalies/Mitja Distància connecten amb la resta de l’àrea metropolitana via Sants Estació.
Si vens caminant, orienta la teva ruta a la plaça de Sants, Bonet i Muixí o Passeig de Sant Antoni i mou-te entre els escenaris senyalitzats. En dies de més afluència es produeixen talls de trànsit i canvis de sentit al voltant dels carrers decorats i del parc. Evita el cotxe i respecta els accessos recomanats que marca l’organització.
Convivència, Punt Lila i seguretat als correfocs
La festa és de tothom i es gaudeix millor amb algunes pautes. Si vas als correfocs, vesteix cotó, mànigues llargues i calçat tancat; no llancis aigua a les colles i evita la primera fila amb menors.
Durant la setmana funcionarà el Punt Lila amb horari nocturn ampliat a l’Espai Castellers (aparcament del carrer Viriat) i presència itinerant. El dimarts 26 també hi haurà atenció al Parc de l’Espanya Industrial. Hi trobaràs ambulància de guàrdia al parc a la nit i cobertura específica durant els correfocs.
Porta el teu got reutilitzable: les barres apliquen sistema de dipòsit i ajuden a mantenir el barri net. I recorda: els guarnits no són un escenari; no pugis a estructures ni retiris elements.
Algunes de les dades més rellevants
- Quants carrers decorats hi ha aquest any?
Onze carrers i una plaça participen en el concurs de guarnits, amb temàtiques molt variades repartides pel barri
- On és el pregó i a quina hora?
Al Parc de l’Espanya Industrial, el dissabte 23 d’agost a les 20.00