Continuen les pluges intenses demà diumenge: Les 4 comarques en risc

En les darreres dues setmanes, Catalunya ha experimentat un període de pluges intenses que ha afectat tant zones urbanes com rurals. Les precipitacions, moltes vegades intenses i persistents, han generat acumulació d'aigua a diverses àrees, ocasionant anegaments en zones de cultiu i problemes en carreteres i vies de transport. Aquest patró de precipitacions ha posat a prova els sistemes de drenatge i ha obligat molts ciutadans a prendre precaucions addicionals. En aquest context, la situació meteorològica continua sent delicada, especialment a algunes comarques que encara presenten riscos de pluja intensa.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un nou avís d'alerta meteorològica per diumenge que ve, assenyalant que les pluges persistiran i que algunes zones de Catalunya es podrien veure especialment afectades. En un tuit recent, Meteocat va informar que la previsió de pluges es manté per diumenge i que quatre comarques (Garraf, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp) presenten un risc significatiu a causa de la intensitat de les precipitacions. Aquest avís és vàlid des de les 19.00 hores del dissabte fins a les 07.00 hores del diumenge, i s'espera que la intensitat de la pluja arribi a més de 20 mm en 30 minuts en certes àrees.

Risc baix però existent

El nivell de perill màxim anunciat és d'1 sobre 6, cosa que significa que, encara que el risc és baix en termes absoluts, la possibilitat de pluja intensa pot afectar àrees localitzades de manera significativa. La distribució geogràfica del fenomen dins de la zona afectada és de caràcter local, cosa que implica que no s'espera una afectació generalitzada a tot Catalunya, però sí en punts específics que en poden veure alterada la quotidianitat.

L'avís inclou una matriu de perillositat que mostra com les combinacions d'intensitat i probabilitat de superació del llindar es tradueixen en el nivell d'alerta establert. En aquest cas, el llindar de referència per a l'alerta és una intensitat de pluja de més de 20 mm en 30 minuts, la qual cosa, encara que no és extremadament alt, continua sent suficient per generar preocupació, especialment en àrees amb menor capacitat d'absorció d'aigua o en zones que han acumulat molta humitat els dies recents.

És important recordar que les pluges intenses poden portar altres fenòmens associats, com despreniments de terra o desbordaments en zones properes a rius i rierols. Les autoritats han instat els ciutadans a evitar acostar-se a rius o àrees d'alt pendent durant els períodes de pluja intensa, ja que poden representar un perill addicional.