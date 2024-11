Ni pluja ni neu: El fenomen meteorològic que preocupa els propers dies

per Iker Silvosa

La intensa pluja que ha fuetejat Catalunya les últimes dues setmanes sembla haver donat finalment una treva. Tot i això, els experts de Meteocat adverteixen que no tot estarà clar en els pròxims dies, ja que un altre fenomen meteorològic prendrà el protagonisme: la presència de denses boires en diverses àrees de l'interior. Aquest fenomen no només limitarà la visibilitat durant les primeres hores del dia, sinó que també estarà acompanyat d'un descens de les temperatures a partir de dimarts. Aquesta combinació de boira i fred podria afectar la mobilitat i les rutines diàries, requerint precaucions i mesures addicionals per part dels ciutadans.

Al tuit publicat per Meteocat, l'entitat ofereix un resum visual de la previsió meteorològica per a diumenge, dilluns i dimarts, destacant com la boira s'assentarà a diverses zones interiors de Catalunya, especialment durant les hores del matí. A més, a partir de dimarts, s'espera una baixada significativa de les temperatures, cosa que augmentarà la sensació de fred. Les imatges del tuit mostren un mapa en tons verds i ocres que assenyala les zones més propenses a veure's afectades per la boira, anticipant així les condicions que hauran d'enfrontar els ciutadans.

La presència de boira és un fenomen que, encara menys espectacular que una nevada o una tempesta intensa, pot tenir efectes importants, especialment en la seguretat viària i en la planificació d'activitats a l'aire lliure. La boira densa redueix considerablement la visibilitat, cosa que augmenta el risc d'accidents de trànsit, i pot ser un obstacle per a aquells que s'han de desplaçar d'hora. Davant d'aquesta situació, és recomanable que els conductors extremin la precaució i utilitzin els llums antiboira dels vehicles quan sigui necessari, a més de reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles.

Atents a les previsions

Pel que fa a la vestimenta, els experts recomanen adaptar la roba a les baixes temperatures que s'acosten. Durant els propers dies, serà convenient optar per capes de roba que permetin ajustar-se als canvis de temperatura al llarg de la jornada. La boira sol aportar una sensació d'humitat addicional, cosa que intensifica la percepció de fred a les primeres hores del dia. Per això, s'aconsella l'ús de peces impermeables i paravents, ja que ajuden a mantenir la calor corporal i a protegir-se de la humitat. A més, l'ús de bufandes, gorres i guants esdevé fonamental per mantenir una bona protecció davant del fred matutí i, a mesura que avanci la setmana, aquesta recomanació serà encara més rellevant.

A partir de dimarts, amb la baixada tèrmica pronosticada per Meteocat, el fred es farà més present a gran part de Catalunya. Les temperatures més baixes podrien afectar principalment les zones muntanyoses i de l'interior, on l'amplitud tèrmica és més gran. En aquestes àrees, s'aconsella prestar especial atenció a la roba tèrmica i optar per calçat adequat que aïlli del fred, especialment si es té planejat passar molt de temps a exteriors.

La predicció de boira i fred també afecta les activitats a l'aire lliure. Les persones que practiquen esports a exteriors, com córrer o caminar, han de prendre precaucions addicionals per evitar problemes derivats del fred i la humitat. Així mateix, es recomana als que planegin excursions o sortides en zones rurals o muntanyoses que revisin el pronòstic i considerin alternatives segures en cas que les condicions siguin adverses.