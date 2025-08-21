Cap de setmana amb pluges a diferents parts de Catalunya: Tots els detalls

Després de diversos dies d'una calma atmosfèrica gairebé absoluta, el cel de Catalunya es prepara per oferir un espectacle de dinamisme i canvi. L'ambient estiuenc, caracteritzat per un sol persistent, començarà a compartir protagonisme amb formacions nuvoloses d'evolució. Aquesta transició subtil anticipa un cap de setmana on la planificació d'activitats a l'aire lliure requerirà mirar atentament cap a les altures.
Els pròxims dies ens portaran un escenari meteorològic molt més entretingut, amb temperatures que es mantindran força estables. Tanmateix, l'atmosfera mostrarà gradualment la seva faceta més capritxosa, especialment durant les hores de la tarda a zones de l'interior. S'acosta una situació ideal per als amants de la fotografia de paisatge, amb contrastos de llums i ombres molt marcats.
El panorama general estarà dominat per una lleugera inestabilització de les capes altes de l'atmosfera, un factor clau per entendre la previsió. Aquest fenomen, combinat amb la calor acumulada a la superfície durant els matins, funcionarà com un motor per al creixement dels núvols. Parlem de la formació de núvols d'evolució diürna, també coneguts com a cúmuls, que creixeran verticalment al llarg del dia.
Aquests núvols són els responsables dels ruixats de tarda, que es caracteritzen per ser localitzats, de curta durada i a vegades intensos. Per tant, no esperem un episodi de pluges generalitzades i contínues que afecti tot el territori per igual durant tot el dia. Més aviat, es tractarà de precipitacions irregulars que descarregaran aigua en punts molt concrets, principalment a la meitat nord de la comunitat.
Una mirada general a la situació atmosfèrica
La configuració sinòptica no presenta grans sistemes de baixes pressions, de manera que el temps no serà advers de forma generalitzada. L'anticicló es debilita prou com per permetre l'entrada d'aire lleugerament més fresc en alçada, cosa que afavoreix la inestabilitat convectiva. Les temperatures es mantindran en valors molt similars als de jornades anteriors, creant una sensació de xafogor en les hores prèvies a les descàrregues.
Aquesta combinació de calor en superfície i aire menys càlid en alçada és el brou de cultiu perfecte per a les tempestes d'estiu. Els ruixats seran més probables i freqüents en àrees de muntanya, on el relleu actua com un disparador per a aquests fenòmens meteorològics. Les brises marines, per la seva banda, podrien mantenir l'estabilitat a les comarques del litoral durant bona part de la jornada.
Previsió detallada per a divendres i dissabte
La jornada de divendres començarà amb cels majoritàriament serens o amb alguns núvols alts sense més conseqüències a tot Catalunya. Serà a partir del migdia quan els núvols començaran a créixer amb més decisió al Pirineu i Prepirineu de Lleida i Girona.
En aquestes zones s'esperen els primers ruixats vespertins, que podrien afectar comarques com la Cerdanya, el Ripollès o el Pallars Sobirà. Aquests xàfecs podrien estendre's de manera més feble i dispersa a altres punts de l'interior de la Catalunya Central cap al final del dia.
Durant dissabte, el patró meteorològic serà força similar, tot i que la probabilitat de pluja s'estendrà a més comarques de l'interior. Els matins tornaran a ser tranquils i assolellats, especialment a tota la franja costanera des de la Costa Brava fins a la Costa Daurada.
No obstant això, els núvols d'evolució tornaran a ser els protagonistes de la tarda a l'interior del terç nord i est del territori. Els ruixats podrien ser localment una mica més intensos i no es descarta que vagin acompanyats d'algun fenomen tempestuós aïllat. La sensació tèrmica continuarà sent de ple estiu, convidant a gaudir de les platges durant les hores matinals amb força tranquil·litat.
Diumenge i la consolidació de la inestabilitat
Diumenge es perfila com el dia més inestable del cap de setmana, amb una probabilitat més gran de ruixats a la tarda. L'activitat plujosa podria manifestar-se de manera més organitzada, afectant no només el Pirineu i Prepirineu, sinó també àmplies zones de la Catalunya Central. Les comarques de Girona i de l'interior de Barcelona tenen més possibilitats de registrar precipitacions durant la segona meitat de la jornada.
Tot i això, el litoral, i en especial l'extrem sud de Tarragona, sembla que tornarà a quedar relativament al marge d'aquestes pluges. Les temperatures no experimentaran canvis significatius, mantenint l'ambient càlid i humit que afavoreix precisament aquest tipus d'inestabilitat.