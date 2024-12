Es complica, segons Meteocat, la situació en dues comarques: No t'acostis a la costa

per Sergi Guillén

El mar pot semblar un lloc tranquil fins i tot en els dies de temporal, però les aparences enganyen. Quan les onades superen els dos metres i mig, la costa es converteix en un escenari perillós. Els onatges forts no només representen un risc per a banyistes o navegants, també per a qualsevol persona que s'acosti als espigons o penya-segats.

Les condicions adverses al mar són capaces de sorprendre fins i tot els més experimentats. Una simple onada pot arrossegar algú que camini per la platja o que fotografiï el paisatge. Els corrents marines també s'intensifiquen, complicant les tasques de rescat en cas d'accident.

En dies d'alerta meteorològica, com els anunciats per Meteocat, extremar les precaucions és vital. Les platges i zones costaneres poden semblar segures des de la distància, però estar a prop de l'aigua en aquestes condicions és una temeritat. És fonamental respectar les advertències de les autoritats i evitar situacions innecessàries de perill.

Avís de perill a Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de perill moderat per als pròxims dies. Aquest nivell 3 de 6 afecta principalment dues comarques: Alt Empordà i Baix Empordà. En aquestes zones, les onades podran superar els 2,5 metres, especialment entre el Cap de Creus i les platges de Begur.

| ACN

El fenomen es deu a vents predominants del nord que intensificaran l'onatge. Meteocat recomana evitar les activitats marítimes i romandre lluny de la costa. Les imatges compartides pel servei meteorològic mostren com les àrees de major risc es concentren en aquests punts.

Evolució del temporal

L'avís es mantindrà actiu des d'avui dijous a les 19:00 fins dissabte a la matinada. Les franges horàries de major perill seran el divendres, amb pics d'intensitat entre les 6:00 i les 18:00. Durant aquest període, les condicions empitjoraran progressivament, augmentant la probabilitat d'incidents al litoral.

Al mapa facilitat per Meteocat, les zones marcades en groc indiquen els punts crítics. Encara que la resta de Catalunya no presenta perill immediat, no es descarta que les condicions puguin estendre's a altres comarques. La vigilància s'ha de mantenir fins que es retiri l'avís.

Cap de Creus i platges de Begur

El Cap de Creus, conegut per la seva bellesa natural, serà un dels punts més afectats pel temporal. Els seus penya-segats solen oferir vistes espectaculars, però també són extremadament perillosos en dies de fort onatge. Les autoritats han demanat evitar qualsevol mena de senderisme o activitats properes a l'aigua.

D'altra banda, les platges de Begur, famoses per la seva sorra daurada i aigües cristal·lines, també estan en l'epicentre de l'avís. Aquestes platges, que a l'estiu són un paradís turístic, es transformaran en un lloc de risc. La combinació de marejades i vent pot generar corrents molt perilloses fins i tot en zones de poca profunditat.

Davant aquesta situació, Meteocat insisteix en la importància de no subestimar el perill. Encara que la bellesa del litoral pugui ser temptadora, el risc supera qualsevol recompensa visual. Romandre en zones segures és la millor decisió durant aquests dies de temporal.