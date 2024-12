Un concursant de Gran Hermano denuncia una trampa: 'Us heu estalviat...'

‘GH 2024’ ha arribat a la seva fi a Telecinco deixant darrere seu una final plena d'emocions. I, sobretot, una polèmica que no ha trigat a fer-se ressò a les xarxes socials. La gala de clausura, conduïda per Jorge Javier Vázquez, va aconseguir un notable 18,3 % de quota de pantalla.

I va congregar més d'1,1 milions d'espectadors, una dada molt valorable en la franja nocturna. No obstant això, la gran atenció mediàtica no només va venir pel guanyador, Juan, sinó per les dures crítiques llançades per un dels finalistes: Òscar. L'edició d'enguany va portar amb si un al·licient diferent, ja que el premi final de 300.000 euros es va reduir a 150.000 per la repesca.

Aquest detall ha aixecat certa sospita entre aquells que consideren que la dinàmica podria haver alterat el resultat. Des que es van conèixer els tres finalistes –Ruvens, Òscar i Juan–, l'audiència intuïa que la veritable pugna estaria entre els dos últims. Finalment, el públic va coronar Juan, deixant Òscar en segon lloc i generant una onada de comentaris a les xarxes socials.

La final de 'GH 2024' i el seu impacte en l'audiència

El reality show va culminar dijous passat amb una gala que, malgrat les crítiques, va mantenir enganxada l'audiència fins a l'últim instant. Jorge Javier Vázquez, acompanyat de col·laboradors i exconcursants, va anar desgranant els moments més destacats de la temporada.

Es van recordar els conflictes, els acostaments inesperats i els comentaris polèmics que van marcar la convivència dins de la casa. Un dels factors que més va ressonar entre seguidors i detractors va ser la imatge d'Òscar. Esquitxada per vells missatges a les xarxes socials que molts van titllar de masclistes i racistes.

Aquesta controvèrsia podria haver pesat en l'opinió del públic, situant-lo com un dels candidats menys desitjats per alçar-se amb la victòria. Tot i així, la seva forta presència en els debats i la seva constant participació en les proves el van mantenir en la lluita fins a l'últim moment.

Explosió a les xarxes: les acusacions d'Òscar

Després de la proclamació de Juan com a vencedor, Òscar no va trigar a manifestar el seu enuig a les xarxes socials. El concursant va publicar un contundent missatge que ha circulat amb força a Twitter, Facebook i fins i tot a fórums dedicats a ‘Gran Hermano’.

En les seves paraules, assegura que no és Juan qui ha guanyat realment, sinó la pròpia productora del programa: “Enhorabona 'Gran Hermano'. Els que heu guanyat heu estat vosaltres per estalviar-vos 150.000 euros del premi. Aquí no va guanyar Juan, que ningú s'equivoqui…”

Aquestes declaracions apunten que la reducció del premi (de 300.000 a 150.000 euros) podria haver servit per afavorir els interessos del programa. A més, critica la poca implicació de Juan en algunes dinàmiques del reality, argumentant que altres participants haurien aportat més al concurs. Tot i així, tanca el seu al·legat felicitant el seu rival, sense mostrar rancor de manera explícita.

Trampa o jugada del reality

La paraula “tongo” no és nova en l'univers de ‘Gran Hermano’. Al llarg de les nombroses edicions, diversos concursants han denunciat uns presumptes favoritismes o certs canvis de regles que acaben beneficiant uns i perjudicant altres. Les xarxes socials, per la seva banda, s'han omplert de missatges donant suport o criticant Òscar.

Mentre alguns opinen que la “trampa” resulta evident, altres defensen que l'audiència és sobirana i ha decidit amb els seus vots. És cert que la producció de ‘GH 2024’ va incorporar enguany certes novetats com la repesca, un gir que va generar molta expectació a X (Twitter) i diferents fòrums especialitzats.

Precisament per això, alguns usuaris es mostren escèptics davant el desenllaç, sostenint que és difícil saber si el programa va tenir alguna preferència concreta. Des de l'entorn de la cadena, no s'han fet declaracions oficials sobre les acusacions d'Òscar. Més enllà d'agrair a l'audiència haver seguit fidelment cada gala i debat.