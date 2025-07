Avís urgent del Meteocat: risc 6/6 per pluja intensa, el mapa fa por

per Mireia Puig

La calma habitual de l'estiu a Catalunya podria veure's dràsticament alterada en les pròximes hores. Els ciutadans que planificaven activitats a l'aire lliure per a aquest cap de setmana hauran de prestar molta atenció al pronòstic meteorològic emès recentment pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que revela una situació particularment preocupant.

Catalunya s'enfronta a una situació meteorològica extrema, catalogada amb el nivell màxim de risc: 6 sobre 6. Aquest fenomen atmosfèric portarà amb si pluges excepcionalment intenses, capaces de superar fàcilment els 40 mm en tan sols 30 minuts. Un registre tan alt en un període tan breu és indicatiu de possibles inundacions sobtades, forts corrents d'aigua en carrers urbans i rurals, a més d'una important afectació del trànsit i altres activitats quotidianes.

Àrees més afectades segons Meteocat

El mapa difós pel Meteocat mostra clarament com àmplies zones del territori català, especialment l'àrea central i litoral, es veuran afectades amb màxima intensitat per aquestes precipitacions.

| @bomberscat, Canva

Comarques com el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental apareixen acolorides d'un intens vermell, símbol inequívoc del risc més alt possible. També s'observen alertes significatives, encara que lleugerament inferiors, en comarques del nord com Osona i el Berguedà.

A més de la pluja, la situació anirà acompanyada de tempestes elèctriques, calamarsa de mida petita a mitjana, i fins i tot fortes ràfegues de vent. La combinació d'aquests elements climàtics fa especialment perillosa la jornada de dissabte, des de les 08:00 hores fins ben entrada la matinada de diumenge, al voltant de les 02:00 hores.

Per què és tan preocupant aquesta pluja?

La perillositat d'aquestes pluges no només rau en la seva quantitat, sinó en la seva intensitat en curts períodes de temps. Per entendre millor aquesta magnitud, 40 mm de pluja en mitja hora poden omplir d'aigua una plaça o un carrer petit en qüestió de minuts, fent que les vies urbanes es converteixin ràpidament en corrents impossibles de transitar.

Les clavegueres podrien col·lapsar, generant inundacions sobtades, especialment en zones baixes o mal drenades.

La velocitat amb què pot acumular-se l'aigua incrementa el risc per a automobilistes i vianants, generant possibles situacions de perill i complicacions en la mobilitat. Les autoritats han aconsellat mantenir-se informat a través de mitjans oficials i evitar desplaçaments innecessaris durant l'alerta màxima.

Recomanacions urgents per a la ciutadania

En vista de la gravetat de l'avís emès pel Meteocat, les recomanacions per a les pròximes hores són clares i directes. La ciutadania hauria de romandre preferiblement a casa seva durant el període d'alerta màxima. És recomanable assegurar finestres i elements externs que puguin ser arrossegats pel vent, a més de revisar l'estat dels sistemes de drenatge domèstic i comunitari.

| Canva

Així mateix, en cas de trobar-se a la carretera, la recomanació essencial és buscar llocs segurs fins que la tempesta amaini, evitant especialment zones inundables, ponts o túnels que puguin quedar negats ràpidament. Mantenir-se al cas de l'evolució d'aquesta situació meteorològica és clau per prevenir accidents i situacions perilloses.

El Meteocat seguirà informant puntualment sobre qualsevol canvi o evolució en aquesta situació crítica, però la cooperació ciutadana i el sentit comú seran fonamentals per garantir la seguretat de tothom durant aquest episodi de pluges extremes.