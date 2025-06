ALERTA: Inuncat anuncia pluges fortes en aquesta zona de Catalunya

per Pol Nadal

En els pròxims dies, Catalunya viurà el seu habitual sol de juny, tot i que intermitentment travessat per núvols de tipus mitjà i alt —anomenats calitja— que aporten una capa d'humitat sense arribar a desbordar-se en pluges intenses. El flux d'aire marí, càlid i humit, està generant una inestabilitat relativa que podria detonar ruixats aïllats, especialment al prelitoral i zones interiors. Però això pot canviar d'un moment a l'altre.

El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil (a través del pla INUNCAT) han encès alertes —no extremes, però sí vigilants— per probabilitat de pluges que podrien assolir de manera puntual entre 20 i 40 l/m² en 30 min, sobretot a comarques com el Bages, Berguedà, Lluçanès i Ripollès.

Al sud de la Catalunya Central i sectors del prelitoral, el risc de precipitacions localitzades augmenta a mesura que els cicles diürns escalfen l'aire, permetent que la inestabilitat es materialitzi en ruixats elèctrics acompanyats de ràfegues moderades de vent, generades per corrents descendents en tempestes.

| Minerva Studio, XCatalunya, Yganko

Ruixats de preestiu

Aquestes condicions són típiques del pas entre primavera i estiu: la presència de tallant tèrmic en capes baixes, combinada amb humitat mediterrània i ascensos diürns en la temperatura, crea l'entorn propici per a núvols cumulonimbus en creixement. Tot i que avui i demà predominen cels més estables, l'arribada d'una petita vaguada dijous podria augmentar encara més la convectivitat, incrementant la possibilitat de pluges intenses en àrees puntuals.

Quan i on plourà?

El INUNCAT marca un nivell de seguiment proactiu a la Catalunya Central, comarques del Bages i Pirineu Oriental. Les franges de tarda i primeres hores de la nit seran les finestres amb més probabilitat de tempestes, quan la calor acumulada diürna doni pas a la inestabilitat en altitud. El prelitoral sud i els contraforts muntanyosos actuen com a desencadenants de l'ascens de l'aire, expulsant humitat i generant pluja localitzada.

Vent fort

Tot i que no s'espera una borrasca, ràfegues de vent en tempestes poden assolir entre 40 i 60 km/h, capaces de fer caure branques fràgils o alentir el trànsit. Així mateix, tot i que la calamarsa no apareix en les previsions més probables, petites pedres podrien arribar en algun ruixat intens, típic de configuracions convectives, i representen un risc per a l'agricultor i les estructures exposades.

| ACN, Bebee

Temps típic d'estiu

A curt termini, s'espera un clima interiorment estable, típic de l'inici de l'estiu, amb cels predominantment serens i temperatures entre 28 i 32 °C. No obstant això, l'entrada d'una bossa d'humitat augmentarà el risc de precipitacions localitzades a comarques interiors durant les tardes i nits de dijous a diumenge. Aquestes pluges, tot i que breus, podrien causar bassals puntuals i talls temporals de rutes secundàries, especialment a prop de barrancs i rieres.