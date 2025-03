Oficial Meteocat: La data en què deixarà de ploure

Després de diversos dies consecutius de fortes pluges, tempestes puntuals i un clima particularment desagradable en diferents comarques catalanes, Meteocat finalment ha anunciat la tan esperada millora meteorològica. Aquest anunci arriba enmig d'un clima generalitzat de cansament per part de ciutadans i comerços afectats per dies sencers de precipitacions intermitents i cels coberts.

Les prediccions ofertes pel Servei Meteorològic de Catalunya detallen amb precisió com evolucionarà el temps durant els pròxims dies, destacant particularment un dia concret en què el sol tornarà a ser protagonista indiscutible.

Últims dies de pluges intenses

Durant el darrer cap de setmana i l'inici d'aquesta setmana, gran part de Catalunya ha estat afectada per una massa nuvolosa persistent, especialment intensa en punts de muntanya i litoral, cosa que ha generat nombroses incidències, com inundacions puntuals en zones urbanes i afectacions menors en el trànsit en vies secundàries.

Les pluges han provocat que els termòmetres també hagin marcat xifres per sota de l'habitual per a finals del mes de març, generant un ambient inusitadament fred per a aquesta època de l'any. Molts ciutadans, ja preparats per a un inici més càlid i primaveral, han hagut de tornar a treure abrics, paraigües i roba impermeable que semblaven destinats a quedar guardats.

Meteocat posa data al retorn del bon temps

D'acord amb les previsions més recents emeses per Meteocat, a partir de dimecres s'apreciarà una notable millora en pràcticament tota Catalunya. Aquest canvi s'iniciarà progressivament dimarts, amb cels parcialment coberts i pluges residuals que seran molt menys freqüents i intenses.

No obstant això, el dia marcat en vermell per tots els que esperen ansiosos l'arribada del bon temps serà dimecres. Per aleshores, la nuvolositat donarà pas a amplis clars en la majoria del territori, amb cels pràcticament serens i temperatures en moderat ascens.

El canvi serà evident des de les primeres hores del matí, moment en què s'espera que el sol prengui el protagonisme absolut en pràcticament totes les comarques.

Increment de les temperatures i previsió d'estabilitat

L'ascens tèrmic, encara que moderat, serà prou perceptible com per abandonar el fred humit que s'ha instal·lat durant aquests dies previs.

Els termòmetres podrien registrar valors diversos graus per sobre dels dies anteriors, encara que sense assolir encara màximes elevades típiques de finals d'abril o inicis de maig.

Aquest canvi meteorològic vindrà acompanyat d'un ambient molt més sec, cosa que contribuirà a millorar notablement la sensació tèrmica general i a afavorir les activitats a l'aire lliure, fins ara limitades per les pluges.