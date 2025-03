Avís urgent del Meteocat: Més comarques afectades per la pluja

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat recentment un nou avís que posa en alerta diverses comarques catalanes. Encara que pugui semblar que la tranquil·litat ha predominat en les últimes hores, el panorama meteorològic està canviant ràpidament i mereix especial atenció.

Expansió de l'alerta a més regions

L'avís emès pel Meteocat afecta principalment comarques del litoral i prelitoral català. Destacant àrees que comprenen des del Garraf fins a l'Alt Empordà, incloent també diverses zones interiors pròximes a Girona i Barcelona. Aquest fenomen es caracteritza per pluges intenses capaces de superar els 20 mil·límetres en tan sols 30 minuts, la qual cosa representa una quantitat considerable d'aigua en un període breu.

Aquest nivell de precipitació, catalogat amb grau de perill d'1 sobre 6, pot semblar baix en comparació amb altres alertes, però no s'ha de subestimar. Aquestes precipitacions poden generar ràpidament acumulacions d'aigua en vies urbanes, provocant inundacions puntuals en zones amb drenatge insuficient o mal estat de conservació.

Què esperar durant les pròximes hores

Des de les 07:00 fins a les 19:00 hores, el pronòstic apunta a l'arribada de ruixats localment intensos i acompanyats de fenòmens addicionals com tempestes elèctriques i calamarsa. És especialment important tenir precaució durant els desplaçaments en carretera, ja que les condicions de visibilitat podrien empitjorar considerablement, augmentant el risc d'accidents.

L'anàlisi detallada dels mapes meteorològics del Meteocat revela una distribució desigual però considerable de les precipitacions. Durant el matí i primeres hores de la tarda, les pluges estaran especialment actives en comarques com el Maresme, La Selva i Baix Empordà. Estenent-se progressivament cap a altres àrees interiors properes a Girona a mesura que avanci la tarda.

Per què es produeixen aquestes pluges intenses?

Aquest tipus de pluges intenses i ràpides respon al desenvolupament de cèl·lules convectives de tempesta. Alimentades pel contrast tèrmic i la humitat disponible en les capes més baixes de l'atmosfera. Aquestes tempestes són típiques a la primavera i estiu, quan les temperatures comencen a pujar i s'acumula més humitat provinent del Mediterrani.

El procés comença amb la pujada ràpida de l'aire càlid i humit, que en entrar en contacte amb capes fredes de l'atmosfera, es condensa formant núvols de gran desenvolupament vertical. Aquests núvols provoquen tempestes localment fortes capaces de descarregar grans quantitats d'aigua en poc temps.

Precaucions essencials davant les pluges

Encara que el grau de perill establert pel Meteocat sigui de nivell 1, és important no subestimar les condicions meteorològiques. Es recomana revisar prèviament les rutes de desplaçament, evitar transitar per zones propenses a inundacions. I, si és possible, limitar els desplaçaments en els moments de major intensitat pluvial previstos per a les hores centrals del dia.

Finalment, s'aconsella a la ciutadania estar atenta a les actualitzacions emeses per Meteocat i seguir les recomanacions, especialment en les zones indicades en alerta. Una prevenció adequada i l'atenció constant als avisos meteorològics són clau per minimitzar els riscos associats a aquests episodis de pluges intenses.