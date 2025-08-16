El calor extremo obliga a cerrar 9 espacios en Catalunya: Los detalles

Cierran nueve espacios naturales de Catalunya por el alto riesgo de incendio este sábado. Las restricciones se alargarán hasta el lunes, con el domingo como el día de máximo peligro. A los Agents Rurals les preocupan sobre todo las Terres de l'Ebre y el Empordà.

La jefa de guardia del cuerpo, Alicia Bayán, ha explicado que la restricción de acceso a nueve macizos es una situación "sin precedentes" y se debe a las condiciones meteorológicas: altas temperaturas, humedad por debajo del 30% y viento del norte, además de la escasez de lluvias de los últimos días.

Paralelamente, el Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) también ha emitido nuevos avisos de calor muy intensa que empeoran las previsiones anteriores. La afectación será generalizada en todo el país, excepto puntos del Pirineo.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

Los espacios cerrados son el Cap de Creus y la Sierra de la Albera en Girona; las Montañas de Tivissa-Vandellòs, la sierra de Montsant y las Montañas de Prades en el Camp de Tarragona; las sierras de Cardó - el Boix y Els Ports en el Ebre y, finalmente, el Montsec d'Ares y la sierra de Mont-roig en Ponent.

Hoy hay hasta 126 municipios de 13 comarcas donde se ha activado el nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio forestal, y 128 localidades más de 19 comarcas que también estarán en nivel 3, por peligro muy alto.

Las medidas han entrado en vigor a partir de las ocho de la mañana de este sábado y estarán activas hasta la medianoche del lunes al martes 19 de agosto. Con la activación del nivel 3 del Pla Alfa se suspenden todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas por el Departament d'Agricultura, y el nivel 4 comporta el cierre de los espacios naturales, donde solo pueden acceder los vecinos.

| ACN

Los Agents Rurals cuentan con otros cuerpos como los Mossos d'Esquadra o las Agrupaciones de Defensa Forestal ADF. Hacen una labor sobre todo informativa. Ante esta situación, los Bombers de la Generalitat también han activado un refuerzo de efectivos.

Bayán ha remarcado que "no hay precedentes" de hacer un cierre de nueve macizos a la vez en Catalunya. "Ha sido un trabajo considerable, movilizando a muchos efectivos, modificaciones de horarios y pidiendo sobre todo prudencia a toda la población catalana", ha indicado.

Condiciones meteorológicas

Durante estos tres días se espera una subida de temperaturas "considerable", ha apuntado Bayán. Además de una humedad muy baja, "por debajo de ese 30% que nos preocupa", ha añadido. También entrada de viento desde el norte con rachas superiores a los 30 km/h, sobre todo en la zona del Empordà. Este episodio tendrá el "punto álgido" el domingo.

La jefa de guardia de los Agents Rurals ha destacado que hasta ahora habían sido "optimistas" a causa de las lluvias de los últimos meses, en comparación con la misma época de 2024. Ha señalado que si se elevan las temperaturas, la humedad del combustible baja y, por lo tanto, aumenta el riesgo de incendios forestales. En este sentido, ha comentado que las lluvias han "retrasado" la campaña forestal y ha insistido en que ahora el país ya se encuentra en "peligro".

Los Agents Rurals han hecho un llamamiento a la "prudencia" por parte de la ciudadanía, para que no accedan a los espacios naturales y, en caso de ver una columna de humo, avisen inmediatamente al teléfono de emergencias, al 112. Protección Civil también ha pedido "prudencia" ante la previsión de temperaturas muy altas en todo el país, manteniendo en alerta el Plan de Protección Civil de Catalunya (PROCICAT) por calor muy intensa.

| ACN

La situación de calor empeora

Este sábado, el Servicio Meteorológico de Catalunya también ha emitido nuevos avisos de calor muy intensa que empeoran las previsiones que había. Durante la jornada de hoy la afectación de calor muy intensa será generalizada en toda Catalunya a partir del mediodía y durante toda la tarde, a excepción de puntos del Pirineo.

Las comarcas más afectadas serán las del litoral central y litoral y prelitoral norte. También las comarcas del Priorat, Ribera d'Ebre, Baix Ebre y Montsià.

Para el domingo, a la afectación de calor muy intensa se sumarán también el Alt Empordà y el Pla de l'Estany. En cuanto al calor nocturno intenso, será de madrugada en las comarcas de todo el litoral y prelitoral, con más afectación en las comarcas del litoral. De cara al próximo lunes se espera que las temperaturas bajen progresivamente.