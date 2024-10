Una nova actualització del Meteocat dibuixa un mapa de risc a moltes comarques

El Servei Meteorològic de Catalunya ha llançat una nova actualització d'avisos meteorològics. En què alerta sobre la intensitat de les pluges previstes per als propers dies a diverses comarques catalanes.

Segons la piulada compartida pel compte oficial de Meteocat, es preveu un període d'inestabilitat que podria causar precipitacions molt intenses, amb risc màxim en algunes zones. Aquest avís cobra especial rellevància atesa la intensitat de la pluja prevista i la vulnerabilitat de certes àrees davant d'episodis de pluges torrencials.

Risc elevat i precipitacions intenses

L'informe indica que l'avís estarà vigent des de les 07.00 h de dimecres fins a les 19.00 h de dijous. Durant aquest lapse, s'estima una possibilitat de precipitacions superiors als 40 mm en només 30 minuts en certes àrees.

Aquest nivell de pluja en un temps tan curt pot ocasionar inundacions sobtades, lliscaments de terra i altres situacions d'emergència. Per advertir la població, el Meteocat ha classificat el risc en 4 de 6, representat al mapa amb un color taronja que denota un perill notable.

Al mapa compartit per Meteocat, es poden observar diverses comarques amb un risc elevat, especialment aquelles situades al sud i nord-est de Catalunya.

Mentre que algunes zones mostren un color groc d'advertiment, altres estan marcades en taronja, indicant un nivell de perill més alt. Aquest nivell de risc vol dir que les autoritats locals i els serveis d'emergència han d'estar alerta. Per respondre ràpidament a qualsevol incidència causada per l'acumulació d'aigua en períodes curts.

| ACN

La importància dels avisos primerencs

Els primers avisos com l'emès per Meteocat són fonamentals per prevenir desastres i reduir l'impacte d'esdeveniments meteorològics extrems. Aquests sistemes d'alerta permeten que tant els habitants com les autoritats prenguin mesures preventives. Com revisar els sistemes de desguàs, evitar desplaçaments innecessaris i prestar especial atenció a àrees propenses a inundacions.

A més, els avisos de Meteocat estan pensats per informar detalladament sobre l'evolució del temps en diferents moments del dia. Això facilita la presa de decisions informades, ja que les persones poden ajustar els plans segons els intervals de més risc, minimitzant les possibilitats d'exposar-se a les situacions perilloses.

Recomanacions de seguretat davant de pluges intenses

Davant la previsió de pluges intenses i la probabilitat de tempestes, les autoritats han recomanat a la població que prengui certes precaucions. Se suggereix evitar l'ús de vehicles a zones de risc d'inundació, mantenir-se allunyats de rius i rierols.

I estar atents als comunicats oficials de protecció civil i altres organismes d'emergència. També és fonamental evitar realitzar activitats a l'aire lliure en les hores de més risc, ja que els xàfecs poden ser intensos i provocar desbordaments en zones urbanes.