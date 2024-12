Avís urgent del Meteocat: Alerta per vent intens fins a la matinada en 6 comarques

El vent ha estat protagonista a Catalunya durant els últims dies; i aquest passat cap de setmana, diverses zones van experimentar ratxes fortes que van sorprendre la població. Ahir dilluns, els serveis meteorològics van intensificar els avisos, advertint de possibles riscos derivats d'aquest fenomen. Arbres caiguts i talls de llum van ser alguns dels problemes registrats.

Aquest dimarts, la situació continua sent preocupant; segons el Meteocat, les condicions meteorològiques persistiran, mantenint diverses comarques sota risc. Encara que no totes les zones es veuran afectades per igual, es demana màxima precaució. El vent pot superar els 25 metres per segon, amb conseqüències potencialment greus.

Amb aquest panorama, la Generalitat ha emès un avís urgent per informar i prevenir. Les autoritats destaquen la importància de seguir les recomanacions, evitant desplaçaments innecessaris. En situacions com aquesta, la informació actualitzada és clau per evitar danys i riscos personals.

Sis comarques en alerta per vent intens

L'avís del Meteocat afecta especialment sis comarques de Catalunya, aquestes àrees presenten un nivell de perill moderat (2 de 6). Les ratxes màximes previstes podrien assolir o superar els 25 metres per segon. La situació és preocupant en zones on el terreny i la vegetació poden amplificar l'impacte del vent.

| Andrew1Norton, Getty Images

Així doncs, les comarques en qüestió afectades són la Cerdanya, el Berguedà, el Solsonès, el Ripollès, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. L'horari crític abasta des de les 7:00 del matí fins a la 1:00 de la matinada de dimecres, així doncs, durant aquest període, s'espera que les ratxes siguin més intenses.

Encara que l'afectació principal es concentra en aquestes sis comarques, es recomana precaució a tota Catalunya. Fins i tot les zones no afectades directament podrien experimentar ratxes puntuals.

El Meteocat ha assenyalat que el vent serà especialment intens en àrees elevades i exposades. Aquestes condicions fan que activitats a l'aire lliure i desplaçaments en carretera siguin perillosos. Les autoritats insisteixen a evitar riscos innecessaris, com deixar objectes solts en balcons o jardins.

Com preparar-se davant el vent

En episodis de vent fort, és fonamental prendre mesures preventives. Assegura elements mòbils en exteriors com testos, bicicletes o tendals. Evita passejar a prop d'arbres grans o zones en construcció, ja que són punts vulnerables.

Si has de conduir, extrema les precaucions, especialment en carreteres exposades al vent, mantén les dues mans al volant i redueix la velocitat. A casa, tanca bé portes i finestres per evitar danys. Mantén-te informat a través dels canals oficials i segueix les indicacions de les autoritats.

Les autoritats també recomanen estar atents a possibles actualitzacions del Meteocat, ja que la situació pot canviar ràpidament. En casos d'emergències, contactar amb els serveis locals és essencial per garantir una resposta adequada.