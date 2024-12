Dues pel·lícules d'un mite de l'humor per passar la tarda de Nadal amb TV3

Cada any, TV3 adapta la seva programació del dia de Nadal per oferir una experiència especial a les famílies catalanes. Aquest 25 de desembre, com és habitual, el canal aposta per continguts únics i pel·lícules pensades per gaudir en grup, des dels més petits fins als més grans. Amb l'humor com a protagonista, TV3 convida a compartir rialles i bons moments en un dia ple de tradició.

La tarda de Nadal no és una excepció en aquesta estratègia. Aquest any, dues pel·lícules de Johnny English, protagonitzades pel carismàtic Rowan Atkinson, seran el centre d'atenció. Aquestes cintes, plenes d'aventures i situacions hilarants, prometen mantenir enganxats al sofà a tots els espectadors.

Johnny English: l'espia més peculiar del cinema

La primera entrega, titulada simplement Johnny English, ens introdueix al singular agent secret britànic. Quan les joies de la corona d'Anglaterra desapareixen, el servei secret es troba sense els seus millors agents.

És llavors quan Johnny English, malgrat la seva evident falta d'experiència, pren el comandament de la investigació. Amb el seu estil maldestre però decidit, descobreix una conspiració liderada pel francès Pascal Sauvage, que planeja fer-se amb el tron britànic. Amb una durada de 88 minuts, aquesta pel·lícula assegura rialles des del primer moment.

| YouTube

Dirigida per Peter Howitt i amb un elenc que inclou John Malkovich i Natalie Imbruglia, Johnny English barreja escenes d'acció i comèdia d'una manera inigualable. L'humor característic de Rowan Atkinson brilla en cada escena, consolidant-lo com un dels actors més estimats del gènere.

La tornada de l'agent a Johnny English Returns

Vuit anys després, Rowan Atkinson torna amb Johnny English Returns, una seqüela que eleva les aventures de l'espia. Ara, després d'una retirada per perfeccionar les seves habilitats, Johnny English enfronta una missió encara més desafiant.

Ha de detenir un grup d'assassins que persegueixen el primer ministre xinès. En aquesta ocasió, les conspiracions van més enllà, implicant organitzacions com el KGB i la CIA. Sota la direcció d'Oliver Parker i amb una durada de 96 minuts, aquesta entrega promet més acció i moments còmics.

Johnny English Returns - Trailer en español HD

L'elenc s'amplia amb noms com Rosamund Pike i Gillian Anderson, que aporten dinamisme a la trama. La combinació de tecnologia punta i els despistes clàssics de Johnny garanteixen una tarda de rialles per a tothom.

Rowan Atkinson: un mite de l'humor

Rowan Atkinson, conegut mundialment pel seu paper com a Mr. Bean, ha demostrat la seva versatilitat en el món del cinema i la televisió. Amb Johnny English, porta el seu talent a un personatge completament diferent, però igualment hilarant.

La seva capacitat per transformar situacions quotidianes en moments memorables l'ha convertit en una icona de l'humor. Aquest dia de Nadal, TV3 ofereix l'oportunitat perfecta per redescobrir aquest geni còmic. Les aventures de Johnny English són l'excusa ideal per reunir la família i gaudir d'una tarda plena de rialles.