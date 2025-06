Avís urgent del Meteocat per altes temperatures: Alerta activada a dues comarques

La calma atmosfèrica d'aquests dies amaga un ascens tèrmic que pot agafar desprevinguts a molts. A simple vista, el cel clar i l'estabilitat general conviden a pensar en jornades estiuenques plàcides. Tanmateix, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís de situació meteorològica de perill per calor per a aquesta setmana. I encara que el grau de risc general és encara baix, el mapa assenyala dues comarques on el termòmetre s'enfila: el Segrià i el Pla d'Urgell

Augment tèrmic sostingut a Ponent

L'avís del Meteocat estarà vigent entre dimarts a les 14:00 h i dijous a les 20:00 h (hora local), amb un grau de perill màxim d'1 sobre 6, la qual cosa correspon a un risc baix però significatiu per a certes zones. Això sí, per dimecres hi haurà una lleugera baixada. Les comarques del Segrià i del Pla d'Urgell, a l'interior de Ponent, apareixen marcades en groc, indicant una situació de perill moderat (nivell 1-2), en un context on la majoria del territori català continua sense risc tèrmic.

El fenomen meteorològic identificat és la calor intensa, un llindar tèrmic representatiu que pot ser superat especialment durant les hores centrals del dia. Segons l'evolució prevista per trams horaris, el moment de màxima afectació es donarà entre les 12:00 i les 18:00 hores, quan la calor diürna assolirà la seva màxima expressió. En aquests intervals, les temperatures podrien arribar o fins i tot superar els 38 °C a Ponent, un valor notable per a mitjans de juny.

| Getty Images, LightSecond

Un episodi localitzat però persistent

L'anàlisi geogràfica indica que aquest episodi de calor serà de caràcter local, amb afectació concentrada a les dues comarques esmentades. La situació es manté estable a la resta del territori, on el cel romandrà serè en general, amb alguns intervals de núvols alts i baixos a la meitat sud i al litoral, especialment durant les primeres hores del dia i al vespre.

Per dimarts, s'espera que la temperatura màxima sigui lleugerament més alta a l'interior, mentre que al litoral sud podria mantenir-se estable o fins i tot baixar lleument. Dimecres, tot i que les temperatures tendiran a baixar de manera lleugera o moderada, especialment a l'interior, encara es mantindran per sobre dels valors habituals. Ja dijous, s'anticipa un nou repunt tèrmic, especialment a Ponent, on de nou es podria superar el llindar dels 38 °C, tot i que la resta del país oscil·larà entre els 28 i 33 °C.