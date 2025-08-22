Aviso urgente del Meteocat: 5 comarcas afectadas por lluvia intensa, empieza ya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha lanzado un aviso urgente. La previsión anuncia un episodio de lluvias intensas que ya ha comenzado. La alerta afecta a diversas zonas de Catalunya y durará varias horas. La situación exige precaución y seguimiento constante de la información oficial.

Según los datos publicados por Meteocat, el aviso rige desde esta tarde. La franja horaria más crítica irá desde las 20:00 horas. El fenómeno se alargará hasta las 02:00 de la madrugada del sábado. Se espera superar los 20 milímetros de agua en apenas 30 minutos.

Intensidad de la precipitación y grado de peligro

El grado de peligro establecido es de nivel 1 sobre 6. Esto significa que la previsión contempla aguaceros fuertes pero localizados en ciertas comarcas. La lluvia podría estar acompañada puntualmente de tormenta, calabruix o piedra pequeña. El riesgo, aunque bajo en la escala, no debe infravalorarse.

El aviso advierte especialmente sobre la posibilidad de acumulaciones rápidas de agua. Esta circunstancia puede provocar balsas en carreteras y problemas de movilidad urbana. Además, existe riesgo de inundaciones en zonas bajas y próximos cauces fluviales. Meteocat recomienda seguir las instrucciones de los servicios de protección civil.

Las cinco comarcas bajo el foco de la alerta

Las comarcas señaladas en el mapa oficial son Anoia, Bages, Osona, Vallès Oriental y Moianès. Todas ellas concentran la mayor probabilidad de precipitaciones intensas en poco tiempo. Se trata de una franja central de Catalunya que suele ser muy sensible. Especialmente en verano, estas zonas experimentan tormentas breves pero de gran fuerza.

Las autoridades recuerdan que el aviso es de carácter local. Eso significa que los aguaceros no se extenderán de manera uniforme en todo el territorio. Algunas poblaciones podrán registrar fuertes chaparrones, mientras que otras apenas recibirán lluvia. La dificultad radica en prever la localización exacta de las tormentas.

Evolución prevista a lo largo de la jornada

Los modelos meteorológicos prevén que la mayor actividad se concentre en la franja nocturna. Entre las 20:00 y las 02:00 se registrará el grueso de las precipitaciones. La intensidad irá en aumento progresivamente, alcanzando picos de especial relevancia hacia medianoche.

Meteocat informa que, aunque el nivel de alerta es bajo, las lluvias podrían sorprender. Los episodios de lluvia torrencial en verano se caracterizan por su brusquedad. De hecho, la previsión apunta a intervalos muy cortos de alta precipitación. Por ello, se recomienda máxima prudencia durante las próximas horas.

Un verano marcado por episodios de lluvia intensa

Meteocat insiste en que, pese a la localización del aviso, el seguimiento es clave. Los pronósticos meteorológicos se actualizan constantemente a lo largo del día. Los ciudadanos deben consultar canales oficiales para conocer cualquier cambio de última hora. De este modo, la población estará preparada para actuar si la situación empeora.

La recomendación general es clara: precaución, seguimiento informativo y responsabilidad ciudadana. Aunque el grado de peligro sea 1 sobre 6, la amenaza existe. Las lluvias torrenciales localizadas siempre suponen un riesgo añadido en verano. Catalunya se prepara para una noche de cielos revueltos y episodios intensos de agua.