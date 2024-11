Anunci d'última hora Meteocat: S'avança l'arribada el vent fort i es complica

per Mireia Puig

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat aquest diumenge el seu avís de situació meteorològica de perill (SMP) a causa d'un episodi de vent intens que afectarà gran part de Catalunya.

L'alerta, inicialment prevista per desenvolupar-se dilluns, s'ha avançat a aquesta mateixa tarda a partir de les 19.00 hores, perllongant-se fins a la mateixa hora de l'endemà. La previsió s'agreuja dilluns amb ratxes que podrien superar els 35 m/s (126 km/h) a les zones més exposades, amb un nivell de perill màxim de 4 sobre 6.

El canvi en l'evolució meteorològica ha obligat a emetre aquest avís amb caràcter d'urgència i ha destacat la necessitat d'extremar precaucions a les àrees afectades. Aquest fenomen, impulsat per vents del sud, afectarà de manera notable les comarques del nord i de l'oest, així com altres zones de muntanya i litoral.

| Andrew1Norton, Getty Images

Les zones més afectades

L'informe del Meteocat assenyala que les ratxes més intenses es concentraran al Pirineu i Prepirineu. Tindran especial incidència a comarques com la Val d'Aran, l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà o l'Alta Ribagorça, on s'esperen ràfegues superiors a 35 m/s. Aquestes condicions afectaran principalment cotes altes, on el vent serà més intens i sostingut.

A l'oest de Catalunya, comarques com el Segrià, les Garrigues o el Pla d'Urgell també podrien registrar vents significatius.

Horaris de l'episodi

L'episodi de vent començarà aquest diumenge a partir de les 19:00 hores, segons l'última actualització de Meteocat. La situació s'intensificarà durant la matinada i les primeres hores de dilluns, arribant al punt màxim entre les 6.00 i les 12.00 del migdia. A partir de dilluns a la tarda, s'espera que el fenomen comenci a remetre de manera gradual, encara que no es descarta que persisteixin algunes ratxes residuals.

Recomanacions per a la població

Davant d'un episodi de vent intens com el previst, és fonamental seguir les recomanacions de les autoritats per evitar riscos. Evitar desplaçaments innecessaris, especialment a les zones més afectades. Si és imprescindible viatjar, extremeu la precaució al volant.

Assegurar objectes a terrasses i balcons que puguin ser arrossegats pel vent i evitar activitats a l'aire lliure a zones de muntanya, boscos o àrees obertes on el vent pugui ser més perillós.

Aquest anunci d'última hora deixa en evidència la naturalesa canviant dels fenòmens meteorològics, que de vegades evolucionen més ràpidament del previst. Catalunya es prepara per afrontar una jornada de condicions adverses, confiant que les mesures preventives i la informació proporcionada ajudin a minimitzar els possibles danys.